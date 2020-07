Lenzen

Am Dienstag wurde bei der Polizei angezeigt, dass es bereits in der vergangenen Woche, während eines verbalen Streites zwischen einem 63-Jährigen und einem 61-Jährigen in Lenzen zu einer Nötigung gekommen war. In der Auseinandersetzung äußerte der Ältere gegen über dem Jüngeren, dass der sich eine Kugel einfangen würde, wenn er nochmals seinen Hund anfasse.

Während einer Gefährderansprache der Polizei relativierte der 63-jährige seine Aussage, er sei in der Situation sehr emotional erregt gewesen.

Von MAZ-online