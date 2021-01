Lenzen: AG Rudower See soll wieder tagen

Lenzen

Mit einem umfangreichen Bericht hat Landesumweltminister Axel Vogel (Grüne) im zuständigen Parlamentsausschuss in Potsdam den Arbeitsstand zur Verbesserung der Gewässergüte am Rudower See vorgestellt. Darüber informierte jetzt der Linken-Landtagsabgeordnete Thomas Domres, der den Bericht beantragt hatte.

Aktueller Arbeitsstand soll telefonisch besprochen werden

Weil der Arbeitskreis Rudower See wegen der Corona-Pandemie und aus organisatorischen Gründe über einen längeren Zeitraum nicht beraten konnte, hat der Minister laut Thomas Domres angekündigt, dass eine Telefonkonferenz organisiert wird, um den aktuellen Arbeitsstand der Mitglieder und die weiteren Schritte zu besprechen.

„Dies ist sicher wichtig, um nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, dass nicht ernsthaft an der Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom 28. September 2017 gearbeitet wird“, findet Thomas Domres.

Bericht zeigt verschiedene Problemfelder auf

Mit dem Beschluss war die Landesregierung beauftragt worden, Möglichkeiten zu prüfen, wie der Gewässerzustandes des Rudower Sees zu verbessern ist. Der Landtagsbeschluss war auch die Grundlage für die Gründung des Arbeitskreises, der im Oktober 2018 erstmals zusammengekommen war.

Der aktuelle Bericht des Ministers zeigt verschiedene Problemfelder auf, die nur in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene, dem Land, der Bürgerschaft sowie Vertretern der Landwirtschaft und des Naturschutzes gelöst werden können.

Erste Aufgaben sind an Arbeitskreismitglieder verteilt

In den bisherigen Sitzungen hat der Arbeitskreis Rudower See laut Sachstandsbericht die potenziellen Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität des Rudower Sees diskutiert, eingegrenzt und erste Aufgaben an die Arbeitskreismitglieder verteilt. Die bisherige Auswahl und Planung realisierbarer Maßnahmen konzentriert sich darauf, Phosphor in den Zuläufen des Rudower Sees zu reduzieren.

Oberste Priorität hat es dabei, ein Nährstoffreduzierungskonzept zu erarbeiten. Dafür gab es bereits ein Oberflächenwassermonitoring ein Grundwassermonitoring.

Hauptquelle Nausdorfer Kanal

Aus den ersten Ergebnissen lässt sich bereits ableiten, dass die Hauptnährstofffrachten über den Nausdorfer Kanal in den Rudower See gelangen, hauptsächlich über Landentwässerung im Rambower Moor.

Es ist vorgesehen, die Fertigstellung des Nährstoffreduzierungskonzepts in den Förderantrag für eine Machbarkeitsstudie die Installation einer Fällungsanlage am Nausdorfer Kanal zu integrieren und den Antrag zum voraussichtlichen Stichtag im März 2021 einzureichen. Das Wehr in Nausdorf sei als geeigneter Standort für die Anlage zu prüfen.

Reduzierung des Nährstoffeintrags „nicht konfliktfrei zu erreichen“

„Allen war 2017 klar, dass schnelle und nachhaltige Verbesserungen der Wassergüte wohl nicht zu erreichen sind“, erklärte Thomas Domres. Mit dem Nährstoffreduzierungskonzept könnten weitere Maßnahmen beschrieben und umgesetzt werden, um dieses Ziel zu erreichen.

Klar ist für Thomas Domres aber auch (und darauf mache der Bericht noch einmal aufmerksam) dass verschiedene Bereiche einen Beitrag zur Reduzierung des Nährstoffeintrages in den Rudower See erbringen müssen „und dies wird nicht konfliktfrei zu erreichen sein“.

Von Bernd Atzenroth