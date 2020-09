Lenzen

Schwarzer Rauch stieg am Sonntag um 14.15 Uhr aus einer Baracke in der Hamburger Torstraße in Lenzen auf. Dabei handelte es sich um die ehemalige Gärtnerei. „Es bestand die Gefahr, dass dort Chemikalien brennen“, sagte Einsatzleiter und Amtswehrführer Steffen Bethke der MAZ vor Ort. Deshalb entschied er sich das Einsatzstichwort zu erhöhen und weitere Feuerwehren mit Atemschutzgeräteträgern nachzualarmieren.

Das Gelände der alten Gärtnerei.. Quelle: Marcus Pfeiffer

Letztlich kamen neben Lenzen auch die Wehren aus Kietz, Eldenburg und Rambow zum Einsatz. Die Feuerwehr Wittenberge konnte noch auf der Anfahrt abbrechen. Das Feuer war schneller als erwartet unter Kontrolle. Der Verdacht auf Chemikalien hat sich nicht bestätigt. Es brannte im Bereich der ehemaligen Toiletten mitten im leerstehenden Haus. „Durch die brennende Dachpappe kam es zu der Rauchentwicklung“, so Bethke.

Hamburger Torstraße kurzzeitig gesperrt

Ein Trupp aus zwei Feuerwehrleuten ging unter schwerem Atemschutz ins Innere der Baracke. Das Feuer war schnell gelöscht. Gleichzeitig haben die Einsatzkräfte eine lange Schlauchleitung verlegt, um das Wasser an den Brandort zu transportieren. Die alte Gärtnerei liegt weit abseits der Hauptstraße an einem Schotterweg ohne eigene Löschwasserversorgung. Während der Maßnahmen war die Hamburger Torstraße kurzzeitig voll gesperrt.

Es war eng in der Hamburger Torstraße. Quelle: Marcus Pfeiffer

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei. Vor Ort konnten bereits erste Spuren gesichert werden. Der Verdacht der Brandstiftung liegt nahe, ist am Sonntag seitens der Polizei aber noch nicht bestätigt worden. Die Schadenshöhe konnte zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz zumindest für die Feuerwehrleute beendet.

Von Marcus J. Pfeiffer