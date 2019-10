Lenzen

Ein 67-jähriger Pferdegespannfahrer ist am Sonnabend in Lenzen von seiner Kutsche gestürzt und verletzte sich dabei. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Kutscher fuhr in Kolonne

Wie die Polizei mitteilte, sei der 67-Jährige bei einer Veranstaltung auf dem Schlosshof in einer Kolonne von mehreren Kutschen unterwegs gewesen. Eines seiner Pferde erschrak plötzlich und stürzte. Der Mann wurde dadurch von der Kutsche geworfen.

Von MAZonline