Lenzen

Wer kennt diese Frau auf dem Foto. Sie soll laut Polizei bereits am 10. Januar dieses Jahres einer anderen Frau im Netto-Markt in Lenzen das Portmonee aus der Handtasche gestohlen haben.

Anschließend hob sie in der Sparkassen Filiale in Karstädt mit der entwendeten Bankkarte Geld ab. Die Täterin wurde dabei von der Überwachungskamera gefilmt. Wer Hinweise zu der Person geben kann, melde sich bei der Polizei in Perleberg unter folgender Rufnummer: 03876/71 50.

Von MAZ-online