Lenzen

„Rund um den Rudower See“ hieß es im Städtchen schon vor 100 Jahren, und ein „Verschönerungsverein“ sorgte dafür, dass Ausflügler per pedes oder per Fuß das Gewässer umrunden konnten.

Das ist natürlich auch heute noch möglich, und positiv ist: Ein befestigter Weg führt an der Südseite des Sees – wo es sogar ein Ruheplätzchen gibt – entlang, und an der Nordseite ist ab und zu sogar eine Wege-Beschilderung zu entdecken.

Start an der Gaststätte „Haus Lenzen am See“

Ratsam ist der Start nahe der Gaststätte „Haus Lenzen am See“ an der Rekener Straße 1, wo es an Wochenenden empfehlenswerte Gerichte zum Mitnehmen gibt – und zudem einen Parkplatz.

Quellen am Hang vollenden die romantische Umgebung des Sees. Quelle: Kerstin Beck

Von hier aus führt die Rekener Straße in Richtung Osten bereits in den Rundweg. Erstere verwandelt sich alsbald in einen Weg, der nach einigen hundert Metern zu einem leichten Halbrundbogen und danach zu einem scharfen Rechts-Links-Knick – vorbei an einer winzigen Siedlung – macht. Nun geht es parallel zu B 189 geradeaus.

In Leuengarten geht es geradeaus in Richtung Nausdorf weiter. Nach dem linksseitig gelegenen „Ökohof Janisch“ wird alsbald auf der linken Seite eine Baumgruppe mit einem Aussichtsturm sichtbar. Diesen zu besteigen, ist ein absolutes Muss, denn von hier aus hat man einen unvergleichlichen Ausblick auf den See.

Den wohl schönsten Blick auf den Rudower See gibt es auf dem Weg zwischen Leuengarten und Nausdorf. Quelle: Kerstin Beck

Alsbald geht es sanft herunter ins idyllisch gelegene Nausdorf und geradeaus durch den Ort hindurch. Nachdem man den Nausdorfer Kanal überquert hat, macht die Straße nach etwa hundert Metern einen leichten Linksknick, und nach diesem gibt es auf der linken Seite einen unscheinbaren Weg, der immerhin mit einigen Briefkästen an seinem Eingang markiert ist.

Vorbei an der Siedlung Klein Sterbitz

Hier geht es entlang. Noch ist der Weg annehmbar, denn nach kurzer Strecke führt dieser an einer winzigen Siedlung – dem „Klein Sterbitz“ – vorbei. Hier heißt es nun, dem Pfad tapfer zu folgen, und nachdem es wieder sanft bergab geht, kommt nun das See-Ende in Sicht. Hier kann man abermals einen sehr schönen Blick auf den See und an die DDR-zeitlichen baulichen Reste der einstigen „Urlauberversorgung“ genießen.

Romantisch im Tal gelegen präsentiert sich Nausdorf. Quelle: Kerstin Beck

Nun gilt es, den Nausdorfer Kanal wieder zu überqueren und mutig die Strecke am See entlang, so dass man diesen links neben sich hat, einzuschlagen. Hier gibt es zunächst eine Herausforderung: Ein in den letzten Jahrzehnten entstandenes Anwesen muss umrundet werden.

Danach kommt nach einigen hundert Metern eine Freifläche und an deren Rand ein erneutes Anwesen in Sicht: die malerisch auf der Höhe gelegene Försterei Rudow. Passend dazu gibt es am See eine kleine inoffizielle Badestelle für Naturliebhaber, und in kurzer Entfernung davon haben die Lenzener Angler ihre Angelstelle inklusive Parkplatz eingerichtet.

Herausforderung richtig Hechtsfurtsiedlung

Die wohl größte Herausforderung ist die weitere Strecke, die „bergauf und bergab“ in Richtung Hechtsfurtsiedlung, einem in der DDR-Zeit entstandenen Datschen-Dorf, führt. Geradeaus geht es nun weiter, bis der inzwischen wieder zu einer Straße gewordene Weg nach rechts abknickt.

Und auch hier ist immer einmal wieder der Biber am Werk. Quelle: Kerstin Beck

Hier schlägt man nun links den Mühlenweg ein, der schließlich an der „Papageien-Siedlung“ sowie an „Gilbergs Mühle“ vorbeiführt. Der nächste Linksknick führt nun zum „Haus am See“, wo man sich nun sein „Picknick“ (bitte unter Tel. 038792/5 09 60 vorbestellen) redlich verdient hat.

Fazit: Die zwölf Kilometer lange Tour ist etwas für Pfadfinder und Abenteuerlustige, die gern eine Herausforderung annehmen und nicht davor zurückschrecken, auch einmal falsch abgebogen zu sein.

Für eine Umrundung per Fahrrad sollte man sich mindestens zwei Stunden Zeit nehmen; festes Schuhwerk ist unabdingbar. Ein Fernglas und Fotoapparat übrigens auch, denn mit etwas Glück begegnet man dem hiesigen König der Lüfte – dem Seeadler – was letztlich für so manche Mühsal entschädigt.

Von Kerstin Beck