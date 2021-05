Lenzen: Umweltamt will Bänke vom Elbdeich entfernen

Lenzen

Während einer gemütlichen Wanderung oder einer ausgiebigen Fahrradtour auf dem Elbdeich gibt es nichts Besseres, als auf einer Bank eine kurze Pause einzulegen. Von dort aus lässt sich ganz entspannt die wunderschöne Landschaft beobachten. Einfach herrlich. Doch damit könnte bald Schluss sein, denn das Landesamt für Umwelt, Ingenieurbereich Wittenberge, möchte die von meist Privatpersonen aufgestellten Bänke auf dem Elbdeich jetzt beräumen lassen. Betroffen von der Maßnahme seien laut Landesamt für Umwelt circa 30 Bänke.

Bänke auf dem Elbdeich dürfen wohl doch stehen bleiben

Die Ankündigung sorgte für viel Unverständnis seitens der Besitzer der Sitzmöglichkeiten, die teilweise schon über 30 Jahre auf dem Deich stehen. Doch scheinbar scheint die Aktion jetzt wieder vom Tisch zu sein. Zumindest berichtet das Rosemarie Vogel auf MAZ-Anfrage, eine Anwohnerin, die selbst eine Bank auf dem Elbdeich besitzt. „Unsere Bänke dürfen jetzt doch stehen bleiben“, sagt sie. Die Freude darüber ist groß. Rosemarie Vogel kommt aus Mödlich (Gemeinde Lenzerwische).

In einem Schreiben vom 25 Februar kündigte das Landesamt für Umwelt seine Absichten den zuständigen Amtsdirektor und Bürgermeistern mit. Laut diesem seien die mehr als 30 Bänke meist ohne Genehmigung der Wasserbehörde und ohne Zustimmung des Landesamt für Umwelt, dem Eigentümer und zuständig für die Unterhaltung aufgestellt worden. Ebenfalls sollen die aufgestellten Bänke die Deichpflege und im Hochwasserfall die Deichverteidigung behindern. Ebenso seien einige Exemplare baufällig und somit eine Gefahr.

Anwohner und Besitzer kümmern sich um Bänke auf dem Elbdeich

Aus diesem Grund sollten die Sitzgelegenheiten weichen und eine Beräumung war sogar angekündigt. Zumindest wollten die Verantwortlichen am 30. April mit der Aktion starten, sofern die Betreiber oder Eigentümer dem Landesamt die Zuständigkeit für die Pflege, die Verkehrssicherungspflicht, dem Rückbau der Bank im Hochwasserfall und nach Nutzungsaufgabe nicht mitteilen. Dafür sollten die Besitzer ein entsprechendes Schreiben an das Amt senden.

So viel zur Theorie. In der Praxis sieht die Sachlage jedoch anders aus. Viele Anwohner, die gleichzeitig auch Eigentümer einer der Bänke sind, sind verärgert und ratlos zugleich. Sie verstehen die Entscheidung nicht. „Wir kümmern uns um die Pflege unserer Bänke und sorgen dafür, dass sie in einem guten Zustand sind“, sagt Rosemarie Vogel, „und mähen auch den Rasen.“ Vor allem die zahlreichen Touristen und auch Anwohner nutzen das Angebot sehr häufig und sind dankbar.

Ankündigung im aktuellen Amtsblatt

Erstaunt ist die Rentnerin über den Hergang: „Es wäre schön gewesen, wenn man das Gespräch mit den Eigentümern gesucht hätte und nicht einfach festlegt, die Bänke müssen weg“, sagt sie. Denn laut Rosemarie Vogel haben die Verantwortlichen nicht versucht, mit den Bankbesitzern über das Problem zu sprechen. „Ich hätte in diesem Fall gesagt: Liebe Anwohner, es ist schön, dass ihr hier in der Vergangenheit Bänke aufgestellt habt“, sagt sie, „und dann hätte ich gesagt, dass es ein Problem damit gibt und wir müssen miteinander reden.“

Doch das geschah nicht. Erfahren hatten es die meisten Eigentümer von der Sache erst, als das neue Amtsblatt erschien. Auf der Internetseite des Amtes Lenzen-Elbtalaue wurde das entsprechende Schreiben vom Landesamt für Umwelt am 31. März veröffentlicht. „Man hätte sicher eine Lösung gefunden, mit der beide Seiten zufrieden gewesen wären“, sagt Vogel. Doch so sorgte die Aktion nur für viel Verwirrung, Unverständnis und Ärger.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning