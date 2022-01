Lenzen

„Ein auffallend gutes Jahr“ wurde dem größten heimischen Perlmutterfalter in der Herbstrückschau von Schmetterlingsexperten bescheinigt. Während es um andere Arten im nasskalten Frühjahr eher schlecht bestellt war, erlebte dieser Schmetterling den Sommer seines Lebens.

Im Tagfaltermonitoring, einer Art Inventur für Schmetterlinge, konnte der Edelfalter 2021 vermehrt nachgewiesen werden. Ein seltenes Phänomen, denn nicht ­ohne Grund wurde der Kaisermantel zum Schmetterling des Jahres 2022 gekürt.

Naturwacht beteiligt sich an Schmetterlingszählung

Seit acht Jahren beteiligt sich die Naturwacht im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg an den bundesweiten Schmetterlingszählungen. In dieser Zeit trat der Kaisermantel noch nie so gehäuft in Erscheinung wie im letzten Jahr.

Im vergangenen Sommer gelangen den Rangerinnen Marion Korsch und Ricarda Rath 51 Beobachtungen des Kaisermantels, davon 17 auf ihren Kartierflächen. Die knallorangen Männchen fallen dabei besonders ins Auge, die hellorangen Weibchen erscheinen auch in einer dunklen Form.

Ein Kaisermantel-Weibchen. Quelle: Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe

Die großen Tagfalter bevorzugen naturnahe Mischwälder mit Gewässernähe und saugen mit Vorliebe an den Blüten des Wasserdost. Eine Pflanze der Ufersäume unserer Gräben und Flüsse. Eigentlich kein hoher Anspruch, doch auch in der Prignitz machen sich diese Lebensräume rar.

Gemeinsame Absprachen zur schonenden Gewässerunterhaltung und die langfristige Umwandlung monotoner Forsten in naturnahe Mischwälder fördern sein Vorkommen und die, vieler anderer Arten.

Der Kleine Eisvogel galt bis vor einigen Jahren in der Prignitz als verschollen

So auch den Großen Feuerfalter, der seine Eier an die Blätter des Flussampfers legt, der ebenfalls an Grabenufern wächst. Der Kleine Eisvogel, ein Schmetterling, der noch bis vor einigen Jahren in der Prignitz als verschollen galt, ist als ausgesprochener Baumfalter in den Kronen feuchter Mischwälder zuhause. 2021 konnte auch dieser streng geschützte Schmetterling an den Blüten des Wasserdost beobachtet werden.

Die Schmetterlingszählungen erfolgen in Form einer Linienkartierung auf ausgewählten Flächen. Sie ermöglichen die Einschätzung der Bestandsentwicklungen und geben Auskunft über den Zustand der Lebensräume, für die Schmetterlinge besonders zuverlässige Indikatoren sind. Tagfalter reagieren sensibel und schnell auf Umweltveränderungen.

Das können Witterungseinflüsse, Nahrungsmangel, Klimaveränderungen und vom Menschen verursachte Landschaftsveränderungen sein, aus deren Folgen wir lernen und zukünftig naturnaher handeln können.

Über 850 Datensätze zu Tagfalterarten in der Prignitz

Mehr als 850 Datensätze zu 36 Tagfalterarten liegen mittlerweile in der bundesweiten Schmetterlingsdatenbank aus der Prignitz vor. Sie helfen mit, das Vorkommen der Tagfalter fundiert zu beurteilen und bringen uns dem Ziel, die Biologische Vielfalt durch nachhaltiges Zusammenleben von Mensch und Natur zu sichern, etwas näher. Damit es schon bald heißt: „Wieder ein gutes Jahr für den Kaisermantel“.

Von MAZonline