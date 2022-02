Burgpark in Lenzen: Auftakt zur Aktionsreihe im Auwald

Lenzen

Wie ist ein Eschenahorn von einer Esche zu unterscheiden, wenn erst ganz kleine Knospen zu sehen sind? Die Freiwilligen, die vergangenen Sonnabend an der Aktion „Auftakt! Pflanzen und Pflegen von Auwald im Kleinformat“ des Besucherzentrums Burg Lenzen und der Naturwacht teilgenommen haben, wissen jetzt: Eschen sind die einzigen Pflanzen mit schwarzen Knospen und sollen in Flusslandschaften wachsen – Eschenahorne nicht.

Burgpark Lenzen hat seine Form verändert

Clemens Herche, Ranger und Freiwilligenkoordinator im Biosphärenreservat und Bettina Kühnast, Leiterin des BUND-Besucherzentrums, waren mit Freiwilligen im Burgpark unterwegs. Mit dieser und den beiden folgenden Veranstaltungen werden Abläufe eingeübt, ausprobiert, was gut geht und ankommt und was nicht, welche Tätigkeiten für solche Einsätze in Frage kommen.

„Es war ein perfekter Aktiveinsatz – von A wie Anpacken bis Z wie zauberhaftes Wetter“, so hat es eine der Teilnehmerinnen zusammengefasst. „Man sieht sofort, was man getan hat, lernt etwas für die eigene Gartenarbeit und weiß, es ist für eine sinnvolle Sache“. Die vielen ein bis zwei Meter hohen Eschenahorne und auch Schneebeeren haben die Freiwilligen mit Astscheren gekappt und dann auf die stetig wachsende Benjeshecke gepackt. So entstand sogar eine ganz neue Sichtachse im Burgpark.

Aktiveinsätze werden im März fortgesetzt

In diesem Auwaldbereich werden dann beim kommenden Aktiveinsatz am Sonnabend, 12. März, Flatterulmen und andere Auwald-typische Gehölze gepflanzt. Am Samstag, 26. März, sollen die vielen Schwarzerlen, die sich ausgesät haben, aus dem Burgpark in die Deichrückverlegung bei Lenzen gepflanzt werden. Das geht aber nur, wenn das Hochwasser bis dahin weit genug zurück gegangen ist.

Lesen Sie auch:

Für alle Freiwilligen findet am 26. März um 15 Uhr eine Danke-Veranstaltung mit Imbiss und einem Fachvortrag zum Thema „Flüsse und ihre Auen: Kraftwerke in der Klimakrise“ statt. Treff zu den jeweiligen Terminen ist stets um 10 Uhr auf dem Burghof der Burg Lenzen. Die Veranstaltungen enden um 15 Uhr. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, feste Arbeitsschuhe oder Gummistiefel, Arbeitshandschuhe, Impf-, Genesenen- oder Testnachweis und eine Maske.

Anmeldungen per E-Mail möglich

Für die Verpflegung während des Einsatzes ist selbst zu sorgen, im Anschluss gibt es einen warmen Imbiss. Bionade-Getränke sind zusätzlich vor Ort und wurden von der Naturwacht Brandenburg zur Verfügung gestellt. Anmeldungen für alle Veranstaltungen sind per E-Mail an info@burg-lenzen.de möglich.

Das Projekt „Auftakt! Pflanzen und Pflegen von Auwald im Kleinformat auf der Burg Lenzen und im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe“ wurde im vergangenen Jahr vom Verein Nationale Naturlandschaften mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Das Freiwilligenprogramm dient insbesondere der Förderung des freiwilligen Engagements und der biologischen Vielfalt. Die Auszeichnung ist mit einer finanziellen Förderung verbunden.

Von MAZonline