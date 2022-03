Kirchentag an der Elbe in Lenzen - Grenzenlos: Lenzen ist Gastgeber für den Elbekirchentag in der Prignitz

Der Kirchenkreis Prignitz und weitere Partner laden vom 27. bis zum 29. Mai ein zum Elbekirchentag nach Lenzen. Drei Tage lang dreht sich am Wasser, in der Kirche und auf der Burg Lenzen alles um den Fluss. Eingeladen ist unter anderem Ex-Umweltminister Klaus Töpfer.