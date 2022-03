Wanzer

Schon bei dem aktuellen kleinen Hochwasser wird die Hohe Garbe nahe Wanzer im Biosphärenreservat Mittelelbe durchströmt. Genauso hat es Dieter Leupold vom BUND-Auenzentrum Burg Lenzen erwartet: „Wir haben in den vergangenen Jahren zwei Flutrinnen wiederbelebt und an die Elbe angeschlossen. Diese Vertiefungen im Gelände sorgen nun, also auch schon bei kleineren Hochwassern, für eine Durchströmung des wertvollen Gebietes mit seinem besonderen Auwald.“

Auenlandschaft bringt Nährstoffe und Lebensräume

Solche regelmäßigen Überflutungen sind typischen für naturnahe Auenlandschaften. Das Wasser bringt Sedimente und Nährstoffe mit und gestaltet vielfältige Lebensräume. Sinkt der Pegelstand, bleiben wassergefüllte Senken und Rinnen zurück.

Dort entwickeln sich kleinzellige Algen und später Wasserflöhe – eine Nahrungsgrundlage für unzähligen Insektenlarven. Davon profitieren wiederum Fische, Amphibien, Fledermäuse und Vögel, die einen reich gedeckten Tisch vorfinden.

Die letzten Bauarbeiten in der Hohen Garbe wurden Anfang dieses Jahres fertiggestellt und von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt.

Von MAZonline