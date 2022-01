Lenzen

Viele freiwillige Helfer trugen am Samstag mehrere Säcke voller Müll aus dem Deichgebiet bei Lenzen heraus. Sie sind das Ergebnis eines Aktionstages vom Förderverein Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg. Dieser hatte zu einem großen Reinemachen im Gebiet der Deichrückverlegung aufgerufen. Etwa 40 Teilnehmer sind dem gefolgt und durchstreiften knapp zwei Stunden lang die Wiesen, Felder und Wälder zwischen dem alten und neuen Deich.

Teilnehmer finden unter Müll kuriose Dinge

Wertvolle Fundstücke gab es nicht, dafür aber allerlei kuriose Dinge, die sich über die Jahre an den Deichen angesammelt hatten, wie Krista Dziewiaty vom Förderverein Biosphärenreserverat der MAZ berichtet. „Neben einigen Glas- und Plastikflaschen, Reifen und Warnschilder, fanden wir auch eine Zahnpastatube aus Tschechien und einen Personalausweis von einem Mann aus Schönebeck in Sachen-Anhalt, den wir nun an die Polizei übergeben werden.“

Hohe Wasserstände schwemmen immer wieder allerlei Dinge in diesem Bereich an. Während das Wasser nach kurzer Zeit wieder verschwindet, bleibt der Müll liegen. Er ist nicht nur ein unschönes Bild in dieser unbefleckten Landschaft, sondern kann auch für Natur und vor allem die Tiere richtig gefährlich werden. Der Müll hängt sich an die Pflanzen fest, setzt Mikroplastik frei, den die Lebewesen beim Fressen aufnehmen, krank werden oder sich daran verletzen können.

Müllsammelaktion Beginn mehrerer Freiwilligeneinsätze

„Das gilt es zu verhindern“, sagt Sonja Biwer vom Förderverein Biosphärenreservat. „Man darf nicht vergessen, irgendwann landet der Müll im großen weiten Meer.“ Nicht nur deshalb wird es auch künftig vergleichbare Aktionen geben, wie die Initiatoren ankündigen. Der Samstag sei der Beginn einer ganzen Reihe von Freiwilligeneinsätzen gewesen. „Der Wunsch danach ergab eine Umfrage unserer Mitglieder und weiteren Interessierten“, sagt Sonja Biwer.

Alle packten fleißig mit an - es kam jede Menge Müll zusammen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Mit dem Ergebnis der ersten großen Müllsammelaktion waren die Beteiligten am Samstag recht zufrieden. „Ich finde es großartig, mit der Aktion heute die Möglichkeit zu bekommen, direkt ins Naturschutzgebiet zu gehen“, so Teilnehmerin Eva-Maria Matioschat. Das sei sonst nämlich ohne fachmännische Aufsicht in diesem Rahmen nicht erlaubt. Eva-Maria Matioschat habe den Tag gleichzeitig genutzt, „um der Natur etwas zurückzugeben“, sagt sie im Gespräch mit der MAZ.

Deiche bei Lenzen sind besonderer Naturraum

Und die Deichrückverlegung bei Lenzen ist ein ganz besonderer Naturraum. Dort wurde der Elbe nämlich rund 420 Hektar ihrer natürlichen Überschwemmungsflächen zurückgegeben. Dafür entstand ein neuer Deich etwas weiter entfernt. Der Altdeich erhielt daraufhin insgesamt sechs Schlitze, durch die das Wasser bei hohen Wasserständen fließen kann. Das sorgt für die wertvolle auentypische Dynamik, wie Gebietskenner Jochen Purps erklärt. Er ist seit 25 Jahren in der Prignitz und begleitet seit jeher das Projekt an den Deichen bei Lenzen.

Die freiwilligen Helfer ließen keine Ecken aus, um die Natur vom Müll zu befreien. Quelle: Jan Schormann

In den kommenden Jahren soll sich das Gebiet zu einer Erlebnisregion entwickeln, zu einem Lern- und Vorzeigeobjekt, zu einem Festspielhaus der Region, sagt Jochen Purps. „Das wird sich jetzt erst zeigen und wir dürfen mit dabei sein, wenn das Leben in die Region zurückkehrt.“ Einen ersten Eindruck davon bekamen alle Teilnehmer der Müllsammelaktion am Samstag, mit abschließender Exkursion zum ehemaligen Grenzturm, wo eine warme Suppe auf sie wartete.

Von Marcus J. Pfeiffer