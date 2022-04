Naturwacht Lenzen organisiert Wanderung um den Rudower See

Lenzen

Die Naturwacht Brandenburg am Stützpunkt Lenzen bietet am Donnerstag, 28. April, eine dreieinhalb Kilometer lange Fußwanderung entlang des Rudower Sees an. Bei der sogenannten „Ranger Tour“ können Interessierte Wissenswertes zu den dort vorkommenden Rauch- und Mehlschwalben sowie Mönchs- und Klappergrasmücken erfahren, die bereits aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt sind. Andere Vögel – wie die seltenen Seeadler sowie Rotmilane, Meisen und Spechte – befinden sich schon im Brutgeschäft und können mit etwas Glück beobachtet werden.

Vögel im Rambower Moor im Blick

Wie viele Meisenarten kennen Sie? Am Stützpunkt der Naturwacht in Lenzen brüten zum Beispiel sechs verschiedene Arten, wobei die Schwanzmeise – von Vogelkundlern liebevoll Vogel am Stiel genannt – nicht zu den eigentlichen Meisen gehört. Gleiches gilt für die Bartmeise, die in großen Schilfflächen brütet, wie sie unter anderem im Rambower Moor vorkommen.

Und welche Vögel kennen Sie, bei denen man jetzt noch auf die Rückkehr aus dem Winterquartier warten? Zu diesen Vogelarten gehören etwa Drosselrohrsänger, Gelbspötter, Wespenbussard und Wachtelkönig.

Frühblüher in der Prignitz

Auch die Frühblüher werden angesprochen. Darunter die seltene Wiesen-Schlüsselblume oder der Goldstern. Am Rudower See gibt es drei verschiedene Goldsterne: den Wiesen-, den Wald- und den Scheiden-Goldstern. Der Scheiden-Goldstern ist in Brandenburg sehr selten. Die atlantische Laubwaldpflanze erreicht in der Prignitz ihre östliche Verbreitungsgrenze. Sie hat im Gegensatz zu den anderen Goldsternen schnittlauchähnliche Blätter und blüht nicht jedes Jahr.

Wie fühlt sich ein Kletten-Labkraut an? Was hat es mit dem Waldmeister gemeinsam? Und wie riecht Waldmeister? All diese Fragen sollen auf der kleinen Wanderung mit der Rangerin Marion Korsch beantwortet werden.

Anmeldungen sind erforderlich

Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz Campingplatz Lenzen-Leuengarten, Leuengarten 9, 19309 Lenzen. Die Wanderung soll zweieinhalb Stunden dauern. Anmeldung sind erwünscht und per E-Mail unter marion.korsch@naturwacht.de oder telefonisch unter 038792/50 76 46 möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Ein Fernglas und festes Schuhwerk sollten mitgebracht werden.

