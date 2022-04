Lenzen

Hier und da füllen Stimmen den Raum. Es wird gelacht, gefachsimpelt, gefragt. Die Atmosphäre ist heiter. Der Drucker macht Pause. Und das Brötchen liegt bereit. Darüber die flach ausgestreckte Hand von Michael Isensee.

Lenzen: Die Bäckerinnung Prignitz lädt zur Brotprüfung

Sekunden später ist Ruhe. Alle starren aufs Brötchen und die Hand. Dann senkt sie sich, der Ballen drückt das Brötchen zusammen und erzeugt dabei dieses typische Geräusch. „Das muss knuspern“, sagt Michael Isensee nach dem erfolgreichen „Crashtest“. Er blickt zufrieden in die Runde. „So wollen wir ein Weizenbrötchen haben. Schön saftig und sehr gut durch.

Kritischer Blick vom Brotprüfer auf ein Prignitzer Vollkornbrot.. Quelle: Stephanie Fedders

Isensee muss es wissen. Als Prüfer des Deutschen Brotinstitutes hat sein Wort Gewicht. Er sieht, schmeckt, hört und fühlt, was ihm vorgelegt wird. Von Schleswig-Holstein bis nach Thüringen. Von Flensburg bis kurz vor Suhl. Gestern Neubrandenburg, morgen Limburg. Und heute Lenzen. Brotprüfung der Bäckerinnung Prignitz. Im Schulungsraum von Bäcker Ulf Grünberg reiht sich Brot an Brötchen auf dem langen Tisch. Bereit für die freiwillige Kontrolle.

Innungsobermeister Thomas Hausbalk greift zum Messer. Vor ihm liegt ein „Korn an Korn“. Er schneidet eine Scheibe aus der Mitte des Brotes und reicht sie Michael Isensee. Der nimmt die Scheibe in beide Hände und hält sie sich dicht unter die Nase. Dann atmet er tief ein. Sekunden später nimmt er ein Stück aus der Mitte und probiert.

Lenzen: Michael Isensee testet Brote und Brötchen der Bäckerinnung Prignitz

Auf seine Sinne kann sich der Bäckermeister aus Lehrte bei Hannover verlassen. Seit 1991 ist er als Brotprüfer unterwegs. In mehr als 30 Jahren hat Michael Isensee sie alle gehabt. Die hellen und die dunklen, die ovalen, runden und eckigen. Aus Weizen, Roggen, Dinkel. Der Niedersachse kennt sich nicht nur in Sachen Qualität aus, sondern weiß auch um die regionalen Unterschiede. Der Norden mag es gern kräftiger, rund um den Main wird es milder.

Brotprüfer Michael Isensee beim Crashtest für Brötchen. Quelle: Stephanie Fedders

In Lenzen ist jetzt das Quark-Mehrkornbrot dran. Tasten, riechen, schmecken. Urteilen. „Gute Elastizität, federt zurück, riecht aromatisch, leichte Säure“, bilanziert Isensee. „Das geht mit 100 Punkten durch die Bewertung.“ Umgehend tippt er das Ergebnis in seinen Laptop und wenig später wirft der Drucker das Gutachten mit dem Prädikat „sehr gut“ aus.

Seit 1994 lädt die Kreishandwerkerschaft Prignitz ihre Mitglieder zur Brotprüfung ein. Zwölf Bäcker gehören zur Innung, erzählt Geschäftsführerin Kirsten Gmirek. 1990 waren es noch 47 gewesen. Die Mitglieder sind deutlich weniger geworden. Aber die Qualität kann sich sehen lassen.

Zwölf Bäcker gehören der Innung in der Prignitz an

„Es ist nicht ein Produkt dabei, das nicht prämiert wird“, fasst Michael Isensee zusammen. Das hören Thomas Hausbalk und Ulf Grünberg gerne. Beide Bäckermeister in dritter Generation. Immer noch wissbegierig und dankbar für die Tipps vom Prüfer. „Du lernst hier ganz viel“, sagt Ulf Grünberg. Sein Credo: Auf eine Sorte konzentrieren und daran feilen.

Ausgezeichnet: Ulf Grünberg, Thomas Hausbalk, Michael Isensee und Kerstin Gmirek freuen sich über die Ergebnisse der Prignitzer Brotprüfung. Quelle: Stephanie Fedders

Und so ist es nicht ungewöhnlich, dass Michael Isensee bei seinen jährlichen Abstechern in die Prignitz bereits bekannte Brote ein ums andere Mal testet. Kein noch so kleines Detail entgeht dem Fachmann bei den 16 Broten und acht Brötchen, die dieses Mal eingereicht werden. So fällt auch der etwas zu dünn geratene Boden beim Mischbrot ins Auge. „Bisschen knapp Unterhitze“, schätzt Michael Isensee. Nur drei Worte, aber die Kollegen wissen, dass er richtig liegt.

Brotprüfung in der Prignitz: Gute und sehr gute Noten für Brote und Brötchen

Auch wenn dieser kleine Fehler ein paar Punkte kostet, kann sich das Gesamtergebnis sehen lassen. Nach rund drei Stunden steht fest: Nur drei der 24 Proben erhalten ein „gut“. Alle anderen Brote und Brötchen werden von Michael Isensee mit „sehr gut“ bewertet. Der Lohn: Ein Zertifikat mit Goldrand vom Deutschen Brotinstitut. Eine ansprechende Optik. Und damit genauso vorzeigbar wie die handwerklichen Produkte aus den Backstuben.

Auf www.brotinstitut.de kann man deutschlandweit Bäckereien und ihre Produkte finden. Auch eine Übersicht mit den Prüfergebnissen wird hier veröffentlicht.

Von Stephanie Fedders