Wittstock/Lenzen

Constantin Bartels aus Lenzen in der Prignitz und Zhongying Lu aus Potsdam sind die besten Vorleser im Bezirk Brandenburg West. Die beiden Schüler haben sich mit ihren Lesekünsten per Videoeinreichung für den Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels qualifiziert. Der 63. Vorlesewettbewerb ging mit dem Bezirksentscheid in die nächste Runde.

Jury wähle Schüler aus Lenzen zum Sieger

Der Wettbewerb für Brandenburg West wurde von der Bibliothek im Kontor in Wittstock ausgerichtet. Eine fünfköpfige Jury wählte am 20. April aus insgesamt acht Videobeiträgen die zwei besten aus. Neben der Kinderbibliothekarin Eveline Grunert waren auch die Deutschlehrer Birgit und Björn Atlas in die Entscheidung involviert.

„Die Entscheidung kann nur in der Kategorie geübter Text gefällt werden, das gibt nicht immer ein deutliches Bild“, stellt die 26-jährige Laura Klemm fest, die seit einigen Jahren ebenfalls in der Jury für Wittstock tätig ist. „Bei den beiden Gewinnern waren sich alle Juryteilnehmer einig, das Votum ist klar ausgefallen“, berichtet die Vorsitzende der Jury, Bibliotheksleiterin Georgia Arndt.

Alle Teilnehmer hatten den Wettbewerb zuvor schon in ihrer Schule und auf regionaler Ebene in der Stadt und dann im Landkreis oder der kreisfreien Städte für sich entschieden. Da Präsenzveranstaltungen coronabedingt auch in diesem Jahr nicht möglich waren, konnten die Schüler ihre dreiminütigen Vorlese-Beiträge über eine Video-Plattform einreichen.

Bezirksentscheid lädt zum Landesfinale ein

Die rund 60 bundesweiten Bezirksentscheide werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen betreut. Die Veranstalter kümmern sich unter den neuen Bedingungen um die Koordination der Juryarbeit, die Prüfung der Einreichungen und die Ehrung der Teilnehmer.

An dem Bezirksentscheid hatten sich acht Schüler qualifiziert. Sie stammten neben Potsdam und der Prignitz aus Märkisch Linden in Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg an der Havel, Brieselang im Landkreis Havelland-Falkensee, Milower Land im Landkreis Havelland-Rathenow, Teltow im Landkreis Potsdam Mittelmark Ost und Brück im Landkreis Potsdam Mittelmark West. Alle an den Bezirksentscheiden teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde und das Buch „Sommerdiebe“ von Annette Moser. Die Sieger gewinnen zusätzlich einen Bücherscheck und sind zum Landesentscheid qualifiziert.

