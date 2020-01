Narren feiern ihren Karnevalsauftakt

Lenzen

Viereinhalb Stunden restlose Begeisterung im ausverkauften Lenzener Schützenhaus – und das gelang sogar mit einem eher schlichten und einfachen Karnevalsthema – jedoch mit einer grandioser Umsetzung. „Auf Deutschlandtournee“ präsentierte sich der Lenzener Carnevals-Club (LCC) diesmal, und wie es sich gehört, ging es per Fotomontagen erst einmal in Lenzen los, „denn wir leben und sterben hier“.

Und da zum hiesigen Alltag auch die Bürgermeistersprechstunde gehört, wurde diese gleich auf der Bühne abgehalten – mit dem Elferrat als Bittsteller und Beschwerdegänger sowie Thomas Wange als Stadtoberhaupt, der sich damit selbst spielte. Und zu hören war immer derselbe monotone Spruch: „Ihr Anliegen ist mir wirklich wichtig, und als Bürgermeister bin ich tüchtig. Aber in diesem Fall bin ich der Abwiegler und leite weiter an Direktor Ziegler!“

Es erschien ein Kaiserpaar

Doch alsbald sah man den Elferrat hoch über der Berliner – und hier mit Plüschpferdchen besetzten - „Quadriga“ des Brandenburger Tores thronen. Und kein Prinzenpaar erschien diesmal, sondern gleich das Kaiserpaar schlechthin.

Hoch thronend über der "Quadriga" präsentierte sich diesmal nicht etwa ein gewöhnliches Prinzen-, sondern gleich das Kaiserpaar schlechthin: Martin Habermann und Leonie Habermann-de la Motte aus Kietz. Quelle: Kerstin Beck

Martin Habermann und Leonie Habermann de la Motte leben seit einem Jahr in Kietz und sind beruflich in der Landwirtschaft tätig. „Wir leben hier das, was sein muss“, betont der 32-jährige, und dazu gehört natürlich auch der inzwischen 72. Lenzener Karneval.

Aus Korn genommen – die geplanten Betretungsverbote für die Biosphäre

Und da Deutschland das Land der „Dichter und Denker, Querschläger und Stänker“ ist, trat ganz folgerichtig alsbald die „Brezeltante“ alias Daniela Wagner auf. Pfiffig, pfeffrig, scharfzüngig und mit Brezeln um sich werfend kam das flotte „Urgestein“ auch auf den aktuellsten Stein des Anstoßes zu sprechen – auf geplante Betretungsverbote an der Elbe. Es ging um die Biosphäre – „einige Idioten, planen da wieder: 'Betreten verboten’. Obwohl man sich`s nicht zu sagen traut: Der Grenzzaun wird bald wieder aufgebaut. Dort schießt man dann wieder ungelogen, wie Robin Hood – mit Pfeil und Bogen“, hieß es.

Auch auf einen gelegentlichen Nackedei, bei dessen Haus es ab und an „funkt“ und auf das stark eingeschränkte gastronomische Angebot der „Burg“ – „die sind inzwischen auf Niveau wie früher Konsum und HO“ - kam die brezelwerfende Dame zu sprechen.

Es schlägt sich und verträgt sich

Später war dann Daniela Wagner noch ein zweites Mal zu sehen: zusammen mit Ralf Behrens als zänkisches ost-westdeutsches Ehepaar. Der „ungestalte Hausdrachen“ und der aufmüpfige „Besserwessi“ warfen sich heftig konternd Beleidigungen an den Kopf. „30 Jahre hat es gedauert, bis diese Niete unser Hochzeitsbild an die Wand genagelt hat!“ Gekrönt wurde diese großartige Show durch eine Versöhnung – gleich zweimal fiel sich das Paar zuletzt in die Arme.

Fast kam es bei den beiden Spottdrosseln zur Gewalttätigkeit, doch am Ende vertrugen sich die beiden mit gleich zwei Umarmungen wieder. Quelle: Kerstin Beck

Verträglicher waren da der „deutsche Michel“ alias Ingo Drescher und Ruth Schneeberg als charmante Französin „Florence“. Und für Matthias Temmler gab es tosenden Beifall zu dessen Werbung für die allein seligmachende „Partei, die alles besser machen will“.

Bunte Tänze mit kleinen und großen Funken

Große Lacher kamen vom Publikum dann für die Parodie, in der es Deutschunterricht samt Länderkunde gab. Das I-Tüpfelchen gab es danach von „Günni vom Finanzamt Lenzen-Süd“, der nur allzugern von seiner „besseren Hälfte“ plauderte.

Gegen Mitternacht traten "The Diamonds" auf, aber damit war der Abend noch längst nicht zu Ende. Quelle: Kerstin Beck

Das alles wurde eingerahmt von hinreißenden Sänger-Auftritten und faszinierenden Tänzen von Mini-Fünkchen, Funkengarde, Prinzengarde und den „Diamonds“.

Die Deutschlandtournee sorgte beim Publikum in den viereinhalb Stunden für eine grandiose Stimmung? Auf jeden Fall können sich die Gäste der weiteren Büttenabende auf eine besonders gelungene Veranstaltung freuen.

Von Kerstin Beck