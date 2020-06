Lindenberg

65 Jahre sind eine lange Zeit, und 65 Jahre Ehe etwas ganz Besonderes. Nicht umsonst wird dieses Ereignis auch als Eiserne Hochzeit bezeichnet. Ein Ehepaar aus Lindenberg ( Groß Pankow) wird genau dieses wunderbare Ereignis am Mittwoch feiern. Inge (85) und Friedhelm (89) Müller sind dann genau 65 Jahre verheiratet. Aus diesem Grund hat sich Enkelin Ginett Wiese an die MAZ gewandt und möchte so auf das fantastische Datum aufmerksam machen.

Inge und Friedhelm Müller vor fünf Jahren. Quelle: Privat

In Lindenberg geboren und auch geheiratet

„Am 1. Juli 1955 gaben sich meine Großeltern, Inge und Friedhelm Müller, das Ja-Wort und schworen sich ewige Liebe“ erzählt sie. Und wie es aussieht, haben beide ihren Schwur sehr ernst genommen. Jetzt feiern sie ihre Eiserne Hochzeit. Geheiratet wurde damals in der Kirche zu Lindenberg, wo das eiserne Paar bis heute lebt.

Aber nicht nur das macht das Ehepaar Müller so besonders. Friedhelm wurde sogar in Lindenberg geboren und hat seinen Geburtsort nie verlassen. Seine Frau Inge kam aus dem Nachbardorf Vettin ( Groß Pankow). Ihr gemeinsames Leben verbrachten sie ausschließlich im Lindenberger Ausbau – bis heute. Beide Müllers waren in der Landwirtschaft tätig. Zunächst in der privaten, später dann genossenschaftlich.

Er war Lindenberger Bürgermeister, sie im Lindenberger Frauenchor

In ihrem Wohnort ist das Ehepaar nicht unbekannt. Man schätze sie als fleißige und freundliche Menschen in der Dorfgemeinschaft, weiß Enkelin Ginett Wiese. „Mein Großvater engagierte sich jahrelang in der Gemeindevertretung des Ortes“ sagt sie, „und wurde später auch zum Ortsbürgermeister gewählt.“

Oma Inge war sehr lange Mitglied des Lindenberger Frauenchors. In ihrer Freizeit spielte sie auch gerne mit der Rommégruppe Karten. Und vielen ist ihr schmackhafter Kuchen in Erinnerung geblieben. Den hat sie oft für manches Kuchenbuffet gebacken. Bei vielen Lindenbergern haben sich die Jubilare auch Ansehen und Achtung durch die gemeinsame Arbeit in der Kirchengemeinde verdient.

Engel und Urenkel hat das Lindenberger Ehepaar

Wer 65 Jahre verheiratet ist, kann viel erzählen. Und trifft auf das Ehepaar Müller durchaus zu: In 65 Ehejahren sind sie zweimal Eltern, dreimal Großeltern und schon dreimal Urgroßeltern geworden. Vielleicht können beide ja bald noch mehr Enkel begrüßen.

Im kleinen Rahmen wird mit der Familie gefeiert

Eine große Feier, wie es für einen solchen Anlass angemessen wäre, wird es wohl wegen der aktuellen Corona-Lage nicht geben. Sicher würden auch gerne viele Lindenberger und alte Bekannte am 1. Juli vorbeischauen, persönlich ihre Glückwünsche überbringen. Aber die Corona-Pandemie lässt nur eine Feier im engsten Kreis zu. „Und zumindest auf Familienseite werden trotzdem viele Gäste kommen“, so Enkelin Ginett Wiese.

Inge und Friedhelm Müller freuen sich sehr darüber, überhaupt feiern zu dürfen. Sonst wäre dies wohl das erste Jubiläum der beiden, bei dem nicht alle Verwandten dabei sind. Sie freuen sich sehr auf ihren Ehrentag.

„So ein Ereignis werden wir in künftigen Generationen wohl immer seltener erleben. Meine Generation kann sich das wohl kaum noch vorstellen “, meint Ginett Wiese. „In einer Welt die verdammt in Eile geraten ist, sind meine Großeltern nicht nur Vorbild, sondern auch feste Säulen unserer Familie.“ Und nach 65 Jahren wissen beide genau, was wahre Liebe ist.

Von Julia Redepenning