Perleberg

Die Prignitzer Sportvereine stehen in den Startlöchern: Angesichts der positiven Entwicklung im Kampf gegen die Corona-Pandemie könnte es in dieser Woche weitere Lockerungen im Sportbereich geben. Da die Inzidenz des Landkreises seit Tagen unter der Marke von 50 liegt, atmen auch die Vereine und ihre Mitglieder auf. Bereits ab Donnerstag könnten viele Verbote der Vergangenheit angehören.

Darüber freut sich auch Birka Eschrich, die Geschäftsführerin des Kreissportbund Prignitz (KSB).

Landeregierung muss die Lockerungen noch beschließen

„Noch sind wir euphorisch zurückhaltend“, erklärte sie auf MAZ-Nachfrage am Montag, „denn bislang sind die Ideen nicht beschlossen.“ Erst am Dienstag wird eine endgültige Entscheidung seitens der Landesregierung erwartet. „Aber wir sind guter Dinge, dass wir jetzt wieder richtig loslegen können“, sagt Birka Eschrich, „und die Corona-Zahlen in der Prignitz sind aktuell wirklich gut.“

Seit 21. Mai ist Kontaktsport im Freien unter Auflagen wieder erlaubt. „Unsere Übungsleiter geben sich wirklich große Mühe“, sagt Birka Eschrich, „für uns ist der Sportbetrieb mit sehr viel Aufwand verbunden, dem wir uns aber alle stellen.“ Im Moment sind Lockerungen noch mit Regeln verbunden. So dürfen Teilnehmer – egal ob beim Sport im Freien oder in der Halle – keine Anzeichen einer Infektion aufweisen. Zudem benötigen sie einen negativen Corona-Test. Geimpfte und Genesene zählen bei den zahlenmäßigen Begrenzungen nicht dazu. Das bedeutet, sie werden nicht miteingerechnet, wenn es um die Gruppengröße geht. Gleiches gilt auch für reine Kindergruppen.

Sportwettkämpfe in der Prignitz sind geplant

Sollte sich die Landesregierung am Dienstag für die Lockerungen im Sportbereich aussprechen, würde die Obergrenze für den Sport im Freien ersatzlos entfallen. Im Innenbereich, etwa in einer Sporthalle, könnten dann bis zu 30 Personen gemeinsam trainieren. „Gerade für unsere Kinder und Jugendliche ist es sehr wichtig, dass sie wieder regelmäßig zum Training dürfen“, sagt Birka Eschrich an. Sollten die Corona-Zahlen auch weiterhin so niedrig bleiben wie im Moment, ist sogar an einige Wettkämpfe noch in diesem Jahr zu denken.

So soll zum Beispiel die Talentiade im Herbst nachgeholt werden. Ebenfalls gibt es Gespräche, das Jahnsportfest in diesem Jahr wieder zu veranstalten. Der Wittenberger Schützenverein habe sogar sein diesjähriges Schützenfest geplant – jedoch in einem kleineren Rahmen. Entsprechende andere Aktionen schließt die Geschäftsführerin des Kreissportbund Prignitz ebenfalls nicht aus, sofern es die Pandemie es zulasse. „Wir hoffen natürlich, dass im Sommer oder Herbst die Zahlen nicht wieder nach oben gehen und wir wieder alles zurückfahren müssen“, sagt sie.

Ende März hatten Vertreter des KSB angemerkt, dass die Pandemie fatale Folgen für Prignitzer Sportvereine haben könnte. Inwiefern sich Lockdown und das Aussetzen des Trainings im Verlauf des Jahres auf die Mitgliederzahlen auswirken wird, lässt sich im Moment nicht prognostizieren. „Wir gehen aktuell davon aus, dass die Mitgliederzahlen ähnlich wie im Vorjahr ausfallen.“, sagt Birka Eschrich.

Von Julia Redepenning