MAZ-Ausflugstipp: Auf der Spur des Prignitzer Riesen

Noch fühlt es sich nicht immer so an, doch das Frühjahr steht vor der Tür. Da will man raus und sich in freier Natur bewegen. Gerade in der Corona-Zeit ist dies umso wichtiger. Viele haben bereits im vergangenen Jahr das Wandern, Laufen oder Radfahren regelrecht für sich wieder entdeckt.

Der alte Postkutschen weg zwischen Berlin und Hamburg ist zwischen Groß Werzin, Ponitz und Uenze ein noch recht unbekanntes Kleinod, lohnt aber einen Ausflug für Radler, Wanderer, Walker und Läufer. Ein Abstecher zum Riesenstein, dem größten Findling der Prignitz, darf nicht fehlen. hier Eindrücke von dem Weg.

Allerdings wird damit auch die Suche nach Alternativen zu den bekannten Strecken um so interessanter, zumal man gerade in diesen Zeiten auch mal gerne ungestörter unterwegs ist. Die MAZ hat für Sie ein paar Tipps für nicht ganz so bekannte Routen, die es sich aber lohnt zu gehen. Denn hin und wieder stößt man bei kleinen Entdeckungstouren auf richtige Hingucker – wie zum Beispiel den Riesenstein.

Alter Postkutschenweg mit Asphaltstreifen und Sommerweg

Es ist selten genug, dass sich jemand auf den alten Postkutschenweg verirrt, der Groß Werzin mit Ponitz und Uenze verbindet und zum Postkutschenweg zwischen Berlin und Hamburg gehört. Dabei ist er gar nicht weit von der B 5 gelegen und verläuft in wenigen hundert Metern entfernt von ihr. Meist kann sich hier auf einem Asphaltstreifen bewegen, der neben einem befestigten Sommerweg verläuft.

Die Strecken in der BNähe des Riesensteins eignen sich sehr gut zum Laufen, aber auch zum Walken oder Fahrradfahren. Quelle: Susanne Atzenroth

Sommerwege – es gibt sie auch heute noch, sogar entlang einiger viel genutzter Straßen. Sie waren dereinst tatsächlich für Kutschen oder leichte Fuhrwerke gedacht, weil diese sich auf dem sandigen Untergrund hier im Sommer besser bewegen konnten.

Das Fahrradfahrerschild weist den Weg

Von Groß Werzin bis Uenze sind es etwa sechs Kilometer. Gleich hinter Groß Werzin gibt es einen Rastpunkt. Danach geht es über freies Feld zunächst ein wenig bergan. Nach knapp zwei Kilometern kommt dann der zweite Rastpunkt – und hier gleich der Abzweig zu der doch leider nicht so bekannten Hauptsehenswürdigkeit: Das Fahrradfahrerschild weist Richtung Riesenstein.

Hier geht's vom Hauptweg Richtung Riesenstein, der nur 640 Meter entfernt ist. Quelle: Bernd Atzenroth

Riesenstein? Ein paar Infos dazu gibt es gleich auf der Informationstafel neben dem Unterstand. Es handelt sich um den großen Findling in der Prignitz, wirklich ein Riesenstein mitten Wald an einer recht sumpfigen Stelle. Seit der jüngsten Eiszeit liegt er dort.

Um den Stein ranken sich Legenden. Das ist auch dem Schild am Rastplatz zu entnehmen: Der Stein, der sich auf einem der vier Kronsberge rund um Perleberg befindet, trägt auf seiner Oberfläche eine Vertiefung ähnlich dem Abdruck eines Hufeisens.

Die Legende rund um den Riesenstein

Darüber gibt es laut Tafel folgendes zu berichten: „Dieser Abdruck sei der Hufschlag eines Pferdes von einem großen Herrscher.“ Um welchen Herrscher es sich hierbei gehandelt habe, ist man sich allerdings nicht einig. Einige meinen, es wäre der Kurfürst gewesen, andere wiederum behaupten, es hätte sich zweifellos um Preußens bedeutendsten Herrscher, um Friedrich den Großen gehandelt, wieder andere glauben es wäre gar Kaiser Napoleon gewesen.

Der Riesenstein ist der größte Findling in der Prignitz. Er befindet sich mitten im Wald unweit von Ponitz. Quelle: Bernd Atzenroth

Auch aus welchem Anlass sich jener berühmte Herrscher hier aufgehalten habe, ob es beim Durchzug seiner Truppen, bei einer Schlacht oder bei einem Manöver war, ist in Vergessenheit geraten. Fest stehe aber, dass jener Herrscher „sein feuriges Ross über den Stein gelenkt habe, wodurch sich der für alle Zeiten sichtbare Abdruck eines Hufes von seinem Ross eingeprägt habe“.

Ganz versteckt im Wald gelegen

Klar, dass man da vom Hauptweg einen Abstecher hin machen muss, allerdings über einen Weg, der nicht ganz so gut mit dem Fahrrad zu benutzen ist. Kein Problem ist das aber für Wanderer, Walker und Läufer.

640 Meter geht es vom Rastplatz aus weg vom Hauptweg, und selbst jetzt, wo die Natur noch nicht sprießt, muss man etwas suchen. Ganz in der Nähe eines Wegekreuzes ist er dann auf der rechten Seite versteckt. Hier steht noch einmal ein Hinweisschild, das auf die schieren Ausmaße des Steins hinweist.

Prignitzer Gigant mit riesigen Ausmaßen

Mit Blick auf den Stein steht hier ein Bank, direkt neben dem Schild. Wer hierhin gewalkt, gelaufen oder geradelt ist, kann also einen schönen Stopp einlegen. Der Stein selbst liegt noch einmal etwa 20 bis 30 Meter weiter, umgeben kleinen Tümpeln und morastigem Gelände. Im Moment sollte man aber nicht unbedingt versuchen, über den kleinen, behelfsmäßigen Holzsteg zum Stein selbst zu gehen – das Holz ist vermodert und brüchig.

Aber auch so sind die Ausmaße des Prignitzer Giganten zu erfassen. Das Hinweisschild weist eine Länge von 4,80 Meter, eine Breite von 3,30 Meter und einen Umfang von immerhin 14 Meter aus. Es ist ein mystischer Ort. Offenbar hat sich der ein oder andere Besucher hier auch verewigt, indem er in den Stein etwas geritzt hat.

Bis zur Uenzer Kirche auf der Spur der Postkutschen

Von diesem geheimnisvollen Ort geht es wieder zurück auf den Hauptweg, der alten Postkutschenroute folgend. Einen guten Kilometer lang geht es nun in die Ponitzer Senke hinein, vorbei am Ort selbst. Die Senke ist vielen Fahrern auf der nahen B5 eher durch fiesen Blitzer bekannt, der hier in Richtung Perleberg steht. Im Ort selbst gab es mal eine Gaststätte, die „Zur Ponitzer Senke“ heißt. Geblieben ist davon nur ein Hinweisschild.

Die Kirche von Uenze ist auch ein Hingucker. Quelle: Bernd Atzenroth

Zurück zum Weg: Fast drei Kilometer sind es bis Uenze mit seiner imposanten Dorfkirche, die weithin sichtbar ist. Die alte Gaststätte im Dorf erinnert an den Pferdekutschenweg – sie heißt „Utspann“. Bereits vor Uenze kann man bis zur Kreisstadt Perleberg sehen – in immerhin sechs Kilometer Entfernung.

Wie man zum Postkutschenweg und zum Riesenstein kommt

Der Weg ist einen schönen Ausflug wert. Je nachdem, wie man ihn erkunden will, kommt man von der B 5 aus dorthin, wenn man entweder nach Uenze abfährt – der Weg geht kurz vor Ortseingang links ab – oder wenn man nach Groß Werzin abbiegt – hier geht der Weg nach etwa 200 Metern rechts. Die kürzeste Verbindung Richtung Riesen aber ist es, wenn man von der B 5 aus Ponitz durchquert. Hinter dem Ort kreuzt der Postkutschenweg. Wenn man nach links abbiegt, kommt man nach etwa einem Kilometer zu dem Rastplatz, an dem der Weg zu dem Findling abgeht. Von Perleberg aus ist all dies gut per Fahrrad zu erreichen. Von Groß Werzin aus sind es auch nur noch zwei Kilometer bis Schloss Grube, und auch die Plattenburg ist nicht allzu weit entfernt.

Auf der Webseite www.plattenburg.de erfährt man mehr zu den touristischen Highlights in der Gegend.

Von Bernd Atzenroth