MAZ-Ausflugstipp: Wo die Stepenitz schöne Schleifen zieht

Groß Linde/Seddin

Diese Route ist wahrlich keine Nebenstrecke. Der Radweg der Gänsetour ist seit vielen Jahren eine der Hauptattraktionen für den aktiven Prignitz-Touristen. Der ist aus bekannten Gründen in diesem Jahr noch nicht ganz so stark unterwegs – ein guter Zeitpunkt, um auch als Einheimischer mal wieder diese malerische Strecke in Angriff zu nehmen und dabei – noch – fast für sich zu haben.

Es geht immer den Fluss entlang, mal mehr, mal weniger weit entfernt. Die Stepenitz ist auf der Gänsetour zwischen Lübzow und Seddin der Dreh- und Angelpunkt. Hier ein paar Eindrücke von schönen Dörfern und Dorfkirchen, einem malerischen Flusslauf und wieder mal einem mystischen Ort.

Ich habe sie für mich vor etwa 15 Jahren beim Marathon-Training entdeckt: Perleberg-Seddin und zurück, das machte 33 Kilometer und war die ideale Distanz im Frühjahr für einen langen Vorbereitungslauf ein paar Wochen vor dem Hamburg-Marathon. Ein bisschen fordernd ist die Strecke auch, denn von Perleberg aus geht es mehrfach längere Stücke leicht bergauf.

Auf den Spuren der Edlen Herren Gans zu Putlitz

Auch wenn das ein paar Jahre her ist und ich momentan kleinere Bewegungsportiönchen bevorzuge, komme ich gerade in dieser Jahreszeit gerne hierhin. Hier ist es selbst schön, wenn noch nichts oder nur wenig blüht und wächst.

Insgesamt kann man auf der Gänsetour sogar auf 75 Kilometern zwischen Wittenberge und Meyenburg auf den Spuren des Adelsgeschlechts der Edlen Herren Gans zu Putlitz wandeln. Heute widme ich mich vor allem den schönsten Kilometern auf der ganzen Route und die liegen insbesondere zwischen Groß Linde und Klein Linde. Dafür gibt es einen guten Grund: die Stepenitz. Das Flüsschen zieht hier entlang der Strecke ohne Ende kleine Flussschleifen in die sanfte und leicht hügelige Landschaft.

Wo die Stepenitz den Weg fast berührt

Die vielleicht schönste Stelle befindet sich auf halbem Weg zwischen Groß Linde und Klein Linde. Hier führt die Strecke nach einem mehrere hundert Meter langen leichten Anstieg durch eine Senke und scheint hier direkt eine große Schleife der mäandernden Stepenitz zu berühren – traumhaft schön.

Schon kurz zuvor, keine 1,5 Kilometer hinter Groß Linde, findet man rechts des Hauptwegs einen fast versteckten Rastplatz direkt an einer der zahllosen Stepenitz-Schleifen. Den Platz gibt es seit Jahren, aber er wirkt dieser Tage immer noch wie ein Geheimtipp.

Abstecher nach Klein Linde

Nach der Stepenitz-Berührung geht es wieder einige hundert Meter bergan in eine große Rechtskurve hinein und dann lange geradeaus, vorbei an Feldern und Wiesen und einem kleinen pittoresken Steinstapel, während die Stepenitz nun weiter unterhalb herumdümpelt.

Die barocke Kapelle von Klein Linde soll touristisch genutzt werden. Quelle: Bernd Atzenroth

Am Ende der langen Geraden ist weithin sichtbar, dass der Hauptweg nach links in Richtung Kreuzburg abbiegt, während man rechter Hand nach wenigen Metern Klein Linde erreicht. Hier könnte der normale Wanderer einfach wenden, doch ein Abstecher in den Ort lohnt. Die Stepenitz verläuft hier auf der anderen Seite des Orts. An der Brücke herrscht im Sommer auch Kanu-Verkehr. Ein Kleinod ist eine barocke Kapelle, die auch einmal für touristische Nutzung vorgesehen ist.

Genug für Wanderer und Walker – Radler und Läufer können verlängern

Wer wandert oder walkt, hätte hier nach etwas mehr als 3,5 Kilometern einen guten Wendepunkt, um dann wieder zurück Richtung Groß Linde zu laufen – ein Ort, der ebenfalls etwas neben der Hauptstrecke liegt aber auch einen Besuch lohnt: Ein schöner Dorfrundling in leichter Hanglage, und das prägende Gebäude ist die recht große Kirche.

Nach einem Anstieg führt die Strecke lange geradeaus, bis der Hauptweg nach links Richtung Kreuzburg abknickt, während es rechts nach Klein Linde geht, das nur 300 Meter entfernt ist. Quelle: Bernd Atzenroth

Hin und zurück sind das alleine etwa 7,5 Kilometer inklusive beider Orte. Es soll genug Leute geben, denen das reicht. Und wer mehr machen will, kann beliebig verlängern und an anderen Stellen beginnen. Etwa in Lübzow, das sich ebenfalls malerisch an die Stepenitz schmiegt. Hier kommt der Radweg von Perleberg und dem Ausflugslokal Neuen Mühle her und es geht zunächst etwa 1,6 Kilometer entlang der allerdings wenig befahrenen Straße bis zum Abzweig des Radwegs bei Groß Linde, danach erstmal wie beschrieben.

Von Kirche zu Kirche: Über Kreuzburg nach Seddin

Vor allem Radfahrer oder eben Langläufer können von Klein Linde aus weiterlaufen oder fahren. Nach 2,4 Kilometern ist das ebenfalls sehr lauschige Kreuzburg erreicht. Wie die anderen beschriebenen Orte liegt es neben der Strecke. Der Dorfrundling umgibt die kleine Kirche, ein Fachwerkbau von 1687 mit hölzernem Glockenturm.

Die Kirche von Kreuzburg, ein Fachwerkbau von 1687 mit hölzernem Glockenturm. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Strecke hat aber immer noch Verlängerungspotenzial. Eigentlich sollte man sich die knapp vier Kilometer bis Seddin – auch immer in der Nähe der Stepenitz-Schleifen, nicht entgehen lassen. Seddin ist ein guter Wendepunkt, mit seiner ebenfalls sehenswerten Kirche mit ihrem markanten und vor einigen Jahren restaurierten Glockenturm und einem kurz dahinter liegenden Platz, an dem eine kleine Rast lohnt.

End- und Wendepunkt unserer Tour: Die Kirche von Seddin mit ihrem markanten und vor einigen Jahren restaurierten Glockenturm. Quelle: Bernd Atzenroth

Wo König Hinz begraben liegt

Ein Abstecher von etwa einem Kilometer führt kurz vor Seddin zu einem der zentralen archäologischen Orte der Prignitz: Dem bronzezeitlichen Königsgrab von Seddin. Auch wenn das eigentliche Grab manchen Besucher enttäuschen mag, so ist der Grabhügel in der ansonsten ebenen Landschaft ein mystischer Ort und war eine Zeit lang auch Örtlichkeit für die sogenannte König-Hinz-Performance. Wer mehr über das Grab erfahren will, sollte ins Perleberger Stadt- und Regionalmuseum gehen.

Ein Abstecher von etwa einem Kilometer führt kurz vor Seddin zu einem der zentralen archäologischen Orte der Prignitz: Dem Königsgrab von Seddin. Quelle: Bernd Atzenroth

Fazit: Diese Strecke darf man sich nicht entgehen lassen

Fazit:Diese Strecke darf man sich als Prignitz-Tourist und schon gar nicht als Einheimischer entgehen lassen. Man muss diese wunderschöne Landschaft entlang der Stepenitz gesehen haben. Wie schon beschrieben, gibt es ganz viele verschiedene möglich Ein- und Ausstiegspunkte. Und wer mit dem Auto hierhin kommt, hat es von der B189 aus bei Klein Linde und Kreuzburg nur wenige hundert Meter bis zum Hauptradweg.

Das beschriebene Gesamtstück von Lübzow bis Seddin ist in einer Richtung 11,6 Kilometer lang – für den Abstecher zum Königsgrab muss man zwei Kilometer zusätzlich einkalkulieren und weitere zwei Kilometer, wenn man Runden durch alle am Weg liegenden Orte dreht. Mit dem Fahrrad ist das auf jeden Fall gut zu machen – da bietet sich auch ein Start in Perleberg an, und wer fit genug ist, kann ohne Probleme auch noch einen Abstecher zum Schloss Wolfshagen dranhängen, das nur etwa einen Kilometer von Seddin entfernt ist.

Der Radweg ist auch Bestandteil der Perleberg-Tour, die der Tourismusverband Prignitz ausgearbeitet hat. Infos dazu auf www.dieprignitz.de. Hier erfährt man auch Weiteres zum Radlerparadies Prignitz.

Im übrigen ist die Stepenitz zwischen Wolfshagen und Lübzow auch ein Dorado für Kanu-Fahrer – zu hoffen bleibt, dass bald die Pandemie vorbei ist und auch der Prignitz-Tourismus wieder in die Gänge kommen kann – auch wenn hier die ersten Berliner zu Ostern schon wieder geradelt sind.

Von Bernd Atzenroth