Pritzwalk

Auf über 3500 Euro belaufen sich mittlerweile die Spenden, die im Rahmen der diesjährigen Prignitzer Sterntaler-Aktion die MAZ und ihr Partner, die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin gesammelt haben – ein wirklich tolles Ergebnis.

Allein auf dem MAZ-Sterntaler-Konto befinden sich mit dem Stand vom 23. Dezember um 10 Uhr 3234,27 Euro. Mittlerweile ist darauf auch die bereits vermeldete Summe von 129,27 Euro eingegangen, die im Sammelschwein im Presse-Lotto-Tabak-Geschäft von Christine Malert in Pritzwalk gesammelt worden war. Gleiches gilt jetzt für den Ertrag des Better Friday bei Stil Männermode in Höhe von 320 Euro (wir berichteten.

Harald Pohle und PVU steuern Spenden bei

Hinzugekommen ist eine weitere Einzelspende: Der SPD-Landtagsabgeordnete Harald Pohle hat 50 Euro zu der Aktion beigesteuert. Und das Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen PVU wartete mit einer Spende in Höhe von 200 Euro au.

Dazu kommen noch Beträge aus MAZ-Sammelschweinen, die noch nicht auf das Konto überwiesen worden sind, so die bereits gestern vermeldeten 239,07 Euro aus dem Sammelschwein, das zuerst bei Stil Männermode und nach dem Lockdown in der Pritzwalker Buchhandlung stand, 33 Euro aus dem Sammelschein im Foyer der Kreisverwaltung und 15 Euro aus dem Schwein, das bei der Tafel stand.

Fast 900 Euro für die jeden Sammelzweck

Macht also insgesamt auf jeden Fall bereits 3518,34 Euro. Dieses Geld kommt bekanntermaßen vier Zwecken zugute und wird unter ihnen gleichermaßen aufgeteilt.

Das heißt: Auf jedes Projekt entfallen mindestens 879,58 Euro. Als da wären: Wir finanzieren Weihnachtsgeschenke für Tafelkinder, neue Instrumente für sozial schwache Musikschüler und unterstützen das Pritzwalker Eltern-Kind-Zentrum sowie die Aktion „Gemeinsam digital im Alter“ der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin - für jeden dieser Zwecke fließen auf jeden Fall fast 900 Euro.

Die Reaktionen darauf sind sehr erfreut, zum Beispiel bei Marlies Müller, der Koordinatorin der Prignitzer Tafeln. Aber auch Pritzwalks Pfarrerin Susanne Michels, zugleich Vorsitzende des neuen Trägervereins für das Pritzwalker Eltern-Kind-Zentrum, betonte im Gespräch mit der MAZ, wie sehr dieses Geld benötigt wird.

Sterntaler-Endresultat am Montag

Das Endresultat der Sterntaler-Aktion 2020 steht allerdings noch nicht ganz fest – noch ist nicht jedes Sammelschwein geschlachtet, und wir wollen sicher sein, dass auch jede Spendenüberweisung angekommen und berücksichtigt ist. Die genaue Endsumme werden wir Anfang kommender Woche bekanntgeben. Dann dürften auch die letzten Spenden auf dem Spendenkonto eingegangen sein.

Schon jetzt aber sei den vielen Menschen gedankt, die sich mit Spenden, in welcher Höhe auch immer, an unserer diesjährigen Aktion beteiligt haben. Ihnen allen wünschen wir frohe Festtage und alles Gute für das kommende Jahr!

Von Bernd Atzenroth