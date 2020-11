MAZ-Sterntaler: Spenden auch Sie!

Pritzwalk

Diese Weihnachtszeit ist so anders als in den vergangenen Jahren. Corona sorgt dafür, dass wir die Adventszeit und wahrscheinlich auch die Weihnachtstage nicht so verbringen werden, wie wir es gewohnt sind. Als Folge der Krise haben viele Menschen in diesem Jahr unerwartet große Sorgen, für andere wiederum haben sie sich vertieft.

Gerade in diesen unsicheren und bewegten Zeiten ist ein Hauptaspekt der Weihnachtszeit noch wichtiger geworden: die Nächstenliebe und der Gemeinschaftssinn. Eine gute Tradition will die MAZ daher aufrecht erhalten. Mit dem heutigen Tag beginnt die Sterntaler-Sammelaktion zu Weihnachten.

Unterstützen Sie eine Vielzahl an guten Zwecken!

Überall haben wir bewährte Partner, mit denen zusammen wir vorbildliche Projekte unterstützen und auch Menschen helfen wollen, die der Unterstützung bedürfen. Wir möchten Sie ermuntern, in der Adventszeit bis zum Weihnachtsfest Ihre Sterntaler zu spenden und damit eine Vielzahl von guten Zwecken zu unterstützen, entweder per Spende in den blauen Sammelschweinen in vielen Geschäften oder als Überweisung auf das Spendenkonto.

So können Sie beitragen, manche Sorge etwas zu lindern und das Fest etwas zu verschönern. Spenden also auch Sie, entweder auf unsere Spendenkonten oder mit einem Beitrag in einem der MAZ-Sammelschweine, die jetzt überall stehen.

Lesen Sie dazu auch

Von Bernd Atzenroth