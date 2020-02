Was ist eigentlich der „Idiotentest“? Andrea Lind-Wetzlmair begleitet Betroffene durch die MPU

Perleberg

Es gibt vier Gründe, die zum Entzug der Fahrerlaubnis führen können: Alkohol, Drogen, mindestens acht Punkte in Flensburg und aggressives Verhalten. Ist der Lappen erstmal weg, steht nicht selten eine medizinisch-psychologische Untersuchung an, kurz MPU.

Andrea Lind-Wetzlmair bietet seit einem Jahr MPU-Beratungen in der Prignitz und Ostprignitz an

Was genau bei dem im Volksmund so genannten „ Idiotentest“ passiert und ob sich Betroffene darauf vorbereiten können, weiß Andrea Lind-Wetzlmair. Sie hilft ihren Klienten, wie sie sie nennt, ihren Führerschein wiederzuerlangen.

Die 51-Jährige bietet seit einem Jahr MPU- Vorbereitungskurse in Perleberg an. Seit 15 Jahren arbeitet sie in der Straffälligenhilfe. Freiberuflich ist sie Suchtberaterin, Antiaggressionstrainerin, Pädagogin für soziale Kompetenzen und MPU-Beraterin.

Nicht nur Alkohol und Drogen können den Führerschein kosten

„Das Thema betrifft Menschen in allen Altersklassen und allen Schichten“, sagt die 51-Jährige. Bei ihr sitzen sowohl junge Männer und Frauen als auch Senioren. „Seine Fahrerlaubnis kann auch verlieren, wer zum Beispiel in eine Schlägerei verwickelt war“, erklärt die MPU Beraterin.

Eines ist laut Andrea Lind-Wetzlmair aber sicher: Der Weg bis zur finalen Überprüfung durch einen Psychologen ist hart und langwierig. Viel zu oft wissen Betroffene nicht einmal, dass sie eine MPU benötigen. Einen eindeutigen Brief oder eine sonstige Information von der zuständigen Führerscheinstelle gibt es nicht. „Deswegen bin ich auch da“, sagt Andrea Lind-Wetzlmair. „Ich helfe und berate.“

Eine MPU ähnelt einer Therapie beim Psychologen

Bis der Prozess vorbei ist, kann gut ein halbes Jahr oder sogar ein ganzes vergehen. „Eine MPU ist eine harte Selbstreflexion und ähnelt einer Therapie“, sagt Andrea Lind-Wetzlmair. Auffällig gewordene Autofahrer sollen für ihr Handeln Verantwortung übernehmen. „Ich frage meine Klienten, ob sie sich bewusst sind, dass sie sich und andere gefährdet haben.“

Fragen wie „Ist es Ihnen schwer gefallen, ihre Sucht aufzugeben?“ oder „Wie oft sind sie schon unter Alkoholeinfluss mit dem Auto gefahren?“ müssen MPU-Teilnehmer beantworten. „Da sind gern Fangfragen dabei“, sagt Andrea Lind-Wetzlmair „ich rate dann, ehrlich zu sein.“

Betroffene müssen an ihrer Sucht arbeiten und das auch nachweisen

Reue und Einsicht spielen eine große Rolle beim Bestehen des Tests. Oft ist eine Sucht Auslöser für das Fehlverhalten. Alkohol, Drogen, Medikamente und Spielsucht sind zu nennen. Auch Stress, eigene Überschätzung und auch ausgeprägtes, aggressives Verhalten können den Führerschein kosten.

„Solche Menschen müssen dann ein Antiaggressionstraining machen“, erklärt die Wittenbergerin. Waren Alkohol oder Drogen im Spiel, muss der Betroffene in regelmäßigen Abständen Haar- oder Urinproben abgeben – bis zu einem Jahr sogar.

„Haarproben sind auf Dauer günstiger“, erklärt die Beraterin „aber die Variante kann nicht jeder machen.“ Sind die Haare zu kurz oder gefärbt, darf diese Form des Nachweises nicht gemacht werden. Eine auffällige Probe reicht, um die MPU nicht zu bestehen.

Ungefähr 3000 Euro kostet eine MPU

Insgesamt werden für die Untersuchung rund 3000 Euro fällig. In den Kosten enthalten sind regelmäßige Abstinenznachweise in Form von Haarproben oder Urin, Kosten für Anträge, Erste-Hilfe-Kurs, Sehtest und Bearbeitungsgebühren für die Überprüfung selbst sowie die Vorbereitung bei Andrea Lind-Wetzlmair.

„Die Menschen verändern sich während der Vorbereitung enorm“ sagt die 51-Jährige. Durch regelmäßige Gespräche wird die genaue Ursache für die Straftat gesucht. Im Anschluss erfolgt eine Lösung. „Wer sich wie ein Idiot verhält, muss dafür grade stehen und die Verantwortung übernehmen und sein Leben endlich ändern“, sagt sie.

