Groß Woltersorf

Zu einer Prügelei kam es während einer Tanzveranstaltung am Märchenwald von Groß Woltersdorf in der Nacht zu Sonntag: Ein 35 Jahre alter Mann rempelte dort gegen 0.05 Uhr einen 25-Jährigen an, der gerade mit seiner 22 Jahre alten Freundin tanzte. Danach schlug der 35-Jährige ohne erkennbaren Grund auf den 25-Jährigen ein.

Der große Bruder mischt auch noch mit

Das beobachtete der 44 Jahre alte Bruder des 35-jährigen, mischte sich ein und schlug ebenfalls auf den 25-jährigen ein. Dessen Freundin wollte sich schützend vor ihren Freund stellen und wurde ebenfalls getroffen. Sowohl der 25-Jährige als auch die 22-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung verletzt, lehnten aber eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Gegen den 35-Jährigen und den 44-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.

