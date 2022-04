Plattenburg

Am liebsten lackiert Maler- und Lackierermeisterin Anke Granzow Türen und Fenster. „Das kann eine ganz schön filigrane Arbeit sein“, sagt sie. Und oft sei einiges an Können gefragt, bis ramponierte Stücke wieder wie neu aussehen. Am Malerhandwerk fasziniert sie dieses ästhetische Erlebnis, wenn alte Objekte plötzlich wieder neuen Glanz bekommen. Die 33-Jährige aus Plattenburg (Prignitz) wird im Herbst die Leitung des Malerbetriebs in Wittenberge (Prignitz) übernehmen, für den sie schon seit dem vergangenen Jahr arbeitet. Der bisherige Meister wird sich dann zur Ruhe setzen, der Firmeninhaber hat sie als künftige Chefin eingestellt. Dafür hat sie ihre Meisterausbildung beendet, die sie schon vor Jahren begonnen, dann aber in der Zeit ihres Umzugs in die Prignitz unterbrochen hatte.

Aufgewachsen ist Anke Granzow in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark), wo sie auch ihr Abitur abgelegt hat. Die Malerausbildung in Brandenburg/Havel hatte sie mit dem herausragenden Notendurchschnitt 1,6 abgeschlossen. Deshalb habe ihr die Handwerkskammer auch zur Meisterausbildung geraten. Mit den Teilen 1 und 2 hatte sie im Jahr 2013 in Götz (Potsdam-Mittelmark) begonnen, die Teile 3 und 4 folgten jetzt in Rathenow (Havelland). In die Prignitz ist sie umgezogen, weil ihr Vater von dort stammt, es familiäre Kontakte gibt und außerdem, weil ihr die Landschaft sehr gefällt und sie sich dort den Traum vom Haus mit Garten erfüllen konnte. „Mein Hobby ist der Garten“, sagt sie. Sich um Beete und Blumen zu kümmern und mit Hund und Katze im Freien zu spielen, das kann sie in ihrer Freizeit ausfüllen. Vielleicht ist deshalb auch Grün ihre Lieblingsfarbe. Küche und Bad sind bei ihr zu Hause in einem Lindgrün gestrichen. Auch wenn die Kunden berät, empfiehlt sie ihnen, nicht alle Wände weiß zu streichen, sondern etwas Farbe für die Wohnräume zu wählen. Allerdings müsse der Farbton zur Einrichtung und zu den Möbeln passen.

In dem Objekt, in dem die Malermeisterin in diesen Tagen beschäftigt ist, werden allerdings alle Wände weiß gestrichen. Es handelt sich um ein Gebäude der Deutschen Bahn direkt am Bahnhof von Wittenberge, in dem Büros und andere Diensträume entstehen – ein großer Auftrag für den Betrieb mit insgesamt sechs Beschäftigten. Die Mitarbeiter sind in der Regel schon seit vielen Jahren dabei. Die neu hinzugekommene künftige Chefin fühlt sich im Team gut angenommen. Schon jetzt ist sie mit zuständig für die Abstimmung mit den Architekten und den übrigen am Bau beteiligten Gewerken.

Bisher ist die Meisterin jeden Tag auf der Baustelle. Wenn sie im November die Leitung des Betriebs übernimmt, wird das nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Zu viele Arbeiten sind dann im Büro zu erledigen. Ein wenig bedauert Anke Granzow das, freut sich aber auch auf die neuen Aufgaben. Durch die Meisterausbildung sieht sie dafür sich gut vorbereitet – vor allem, was die betriebswirtschaftlichen Inhalte angeht. Die Leitung wird sie dauerhaft als angestellte Meisterin übernehmen. Diese Kooperation mit dem Firmeninhaber wird gut klappen, davon ist sie überzeugt. Und Sorgen für die Zukunft macht sie sich nicht. „Die Auftragslage ist gut und die wenigen Firmen in der Region kommen kaum hinterher“, sagt sie. Problematisch sei nur der Mangel an Nachwuchs. Gute Bewerber für eine Ausbildungsstelle seien schon seit langem Mangelware.

Von Ulrich Nettelstroth