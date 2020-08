Marienfließ

Im Kloster Marienfließ treffen sich ab 22. August junge Männer und Frauen des Johanniterordens zu einem internationalen Arbeitscamp. Bis 30. August werden die aus dem Rheinland und Ungarn kommenden Johanniter auf dem Klostergelände und in umliegenden Gemeinden und Einrichtungen des evangelischen Kirchenkreises Arbeiten erledigen, wie Pfarrer Helmut Kautz am Sonntag in Marienfließ mitteilte.

So sollen etwa auf dem Klostergelände die Platten eines Weges neu verlegt werden, damit Rollstühle wieder darüber fahren können. Außerdem soll eine Brunnenanlage „aus dem Dornröschenschlaf geweckt“ und die Kirchenmauer in Boberow von Überwuchs befreit werden. Im ehemaligen Stiftshaus stehen Renovierungen an und das Flüsschen Stepenitz soll „von Unrat befreit“ werden.

Was aus dem Quellort Marienfließ wird

Grund für das Johanniter-Camp in der Prignitz ist die Corona-Pandemie. Ursprünglich sei geplant gewesen, wie in den Vorjahren in der letzten Augustwoche in Siebenbürgen ( Rumänien) im evangelischen Kirchenkreis Mediasch bei der Restaurierung von Kirchenburgen zu helfen. Dieser Einsatz fällt in diesem Jahr aus.

Pfarrer Helmut Kautz, der das Klosterleben in Marienfließ wieder aufbauen will, lädt zugleich zu öffentlichen Vorträgen im Kloster ein. Die Johanniter wollen nicht nur in der Prignitz arbeiten, sondern auch das Leben der Menschen in der Region kennenlernen. Am Sonntag, 23. August, Montag, 24. August, und am Donnerstag 27. August, wird jeweils ab 19.30 Uhr im Klosterhotel zu einem ausgesuchten Thema gesprochen.

Am Sonntag, 23. August, stellt das Pfarrehepaar Kautz das neue Projekt „Quellort Marienfließ“ vor. Sabine Deschauer wird am Montag 24. August, über den Stand der Sanierung von Kirchen in Siebenbürgen Rumänien berichten. Und Andreas Draeger wird über Kirchen in der Prignitz sprechen mit einem Schwerpunkt auf ihre Geschichte und ihren Zustand.

