Perleberg/Marienfließ

Sechs Pferde-Wagen und zwei Reiter – 13 Pferde und 19 Menschen – zogen am Freitag Nachmittag in einem Tross in die Prignitzer Kreisstadt ein. Schnell kamen Schaulustige an den Straßenrand, die die Besucher mit ihren Mobiltelefonen filmten und fotografierten.

Die Pferdefriedensfahrer des Vereins Friedensglocken bringen ihre Friedensglocke in viele Städte. Auf ihrem Weg durch Norddeutschland von Hamburg nach Marienfließ machten sie am Freitag Station in Perleberg. Jana und Ilka vom Treck steuerten den Wagen mit der Glocke der von den französischen Percheron-Pferden Devil und Baileyz gezogen wurde.

Anzeige

„Ketzer sind die wahren Gläubigen“

Ute Reinecke, Perlebergs stellvertretende Bürgermeisterin, begrüßte die Reisenden auf dem Großen Markt am Perleberger Rathaus. „Ich finde es ganz toll, was Sie auf die Beine gestellt haben”, lobte sie die Teilnehmenden des Trecks und hoffte, dass alle gesund und munter seien. Sie dankte den Initiatoren, dass Perleberg eine Station auf ihrem Weg zum Frieden ist. Mit dem Zitat „Ketzer sind die wahren Gläubigen” begrüßte Helmut Kautz, Pfarrer in Marienfließ, der den Treck begleitet, die Perleberger.

Weitere MAZ+ Artikel

Friedbert Ebers übergab Ute Reinecke eine kleine Friedensglocke. Quelle: Jens Wegner

Er, berichtete er, habe ein gutes Verhältnis zu Perleberg. Perleberg war ein Thema seines Studiums. „Ich freue mich, dass ich jetzt hier sein darf”, sagte er. Anschießend übergab Friedbert Ebers, Koordinator des Vereins Friedensglocken, der stellvertretenden Bürgermeisterin eine kleine Friedensglocke. Die soll ein Symbol dafür sein, Menschen unterschiedlicher Nationalität, Konfession oder Hautfarbe zusammenzubringen, im Gespräch Meinungen auszutauschen, Vorurteile ab- und Freundschaften aufzubauen, erklärte Ebers.

Eine Glocke aus Kriegsgerät

Die Glocke werde einen guten Platz im Rathaus finden, war sich Reinecke sicher. Im Gegenzug übergab sie Pfarrer Helmut Kautz als Gastgeschenk eine Replik des Perleberger Rolands. Im Namen der Kirchengemeinde begrüßte auch Perlebergs evangelische Pfarrerin Verena Mittermeier die Gäste. „Eine Glocke aus Kriegsgerät herzustellen ist wunderbar”, schwärmte sie von der Idee. „Auch von Perleberg aus brachen schon Leute des Friedens auf”, sagte sie und erinnerte an Lothar Wedel, der an die 70-mal Hilfsgüter nach Russland brachte.

Der Evangelische Posaunenchor Perleberg begleitete die Veranstaltung musikalisch. Quelle: Jens Wegner

Der Evangelische Posaunenchor Perleberg begleitete die Veranstaltung musikalisch. Um 8 Uhr brach der Treck von Seehausen ( Altmark) auf. Am nächsten Tag sollte es um 6 Uhr weitergehen nach Putlitz, der nächsten Station. Der Verein Friedensglocke will den Friedensgedanken mit Volksdiplomatie in die Welt tragen. Im Jahr 2025 wollen die Vereinsmitglieder eine aus Militärschrott gegossene Friedensglocke nach Jerusalem bringen. Nach Jerusalem deshalb, um möglichst viele Menschen verschiedenster Religionen zu erreichen. Die Jahre 2020 bis 2024 dienen der Vorbereitung mit fünf kleinen Trecks durch Deutschland.

Woidke brach das Friedensbrot

Zum Ziel des Friedenstrecks auf dem Gelände des Stifts Marienfließ kam auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Pfarrer Helmut Kautz und seine Frau Almut begrüßten ihn hier. Der Landesvater bekam auch eine kleine Friedensglocke und brach das Friedensbrot. Der Putlitzer Pfarrer Volkhart Spitzner, auch zuständig für Stepenitz und damit das Stift Marienfließ, zeigte sich begeistert.

Der Ministerpräsident Dietmar Woidke brach in Marienfließ auch das Friedensbrot. Quelle: Bernd Atzenroth

Er hatte den Treck schon in Putlitz empfangen, wo dieser zuvor durchkam. Mit dabei waren auch Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange, und der Marienfließer Bürgermeister, Ralf Knacke. Woidke würdigte mit seinem Besuch die Aktivitäten des Vereins Friedensglocke aus Brück, der eine Initiative von Helmut Kautz ist.

Mehr Infos über den Verein gibt es im Internet unter friedenstreck.de.

Von jens Wegner