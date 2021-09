Mesekow/Mankmuß

Es gibt Wege, die führen nach langen Irrungen und Wirrungen endlich doch noch ans Ziel – geschehen am vergangenen Samstag in gleich zwei Orten: Mesekow und Mankmuß. Und die Freude darüber war bei allen Betroffenen derart groß, dass für die vielen zu erwartenden Gäste der Pavillon auf dem Dorfplatz für den Gottesdienst hergerichtet wurde, „denn die Kirche wäre dafür viel zu klein gewesen“, so Jürgen Randau, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates für den Bereich Groß Warnow. Doch der bäuerlich anmutende „Altar“ tat dem festlichen Gottesdienst keinen Abbruch.

Gottesdienste in Mankmuß und Mesekow

Und so war es dann auch: In Mesekow wurde als erstes Pfarrerin Agnes-Maria Bull in ihr Amt, den Pfarrsprengel Karstädt-Land, eingesetzt. Dasselbe geschah dann rund eine halbe Stunde später mit Ehemann Michael Uecker, jedoch erst im zwei Kilometer entfernten Mankmuß, wohin dann frohen Schrittes per pedes, aber auch mit Fahrrad und Auto, gepilgert werden musste. Michael Uecker ist hier von nun an für den Sprengel Westprignitz zuständig.

In Mesekow gibt es zwar eine Kirche, doch für die vielen Gäste wurde der Pavillon des Dorfplatzes mit einem bäuerlichanmutenden "Altar" hergerichtet. Quelle: Kerstin Beck

„Für uns ist diese Einsetzung in zwei benachbarte Pfarrstellen wie ein Fünfer im Lotto“, war von Michael Uecker zu erfahren. Zu dem „Hauptgewinn“ gehört aber auch, dass das Ehepaar, das sich in einem Top-Zustand befindliche Groß Warnower Pfarrhaus, bezogen hat, von dessen wunderschönem Garten die beiden Geistlichen begeistert sind.

Viele Ideen im Pfarrsprengel

„Wir waren ja im Frühjahr das erste Mal hier, und da war alles voller Frühjahrsblüher“, erzählte der neue Pfarrer. „Aber wir wollen unbedingt noch im Herbst einiges dazu pflanzen, denn wir möchten das ganze Jahr Freude an der schönen Natur haben“. Ansonsten möchte das Ehepaar auch gern zusammen etwas in den beiden Pfarrsprengeln machen. „Aber momentan ist für uns das ’gute Ankommen’ wichtig. Wir sind mit so vielen Umzugskartons angereist – wir möchten nie wieder so einen Umzug bewältigen“, setzte der Geistliche hinzu.

Auf dem Weg von Mesekow nach Mankmuß zu gleich zwei Pfarrstellen: das neue Pfarrer-Ehepaar Michael Uecker und Agnes-Maria Bull, begleitet von Präses Christian Kirsch und Superintendentin Eva-Maria Menard (v. r. n. l.) Quelle: Kerstin Beck

Aber nicht nur das: Der gebürtige Havelberger und die gebürtige Parchimerin haben in Groß Warnow quasi ihren „Lebensmittelpunkt“ gefunden, und zudem hat Agnes-Maria Bull es nun auch näher zu ihrer Tochter, die an der Ostsee lebt. Und dazu kommt die Freude an den Menschen in den beiden Pfarrsprengeln, von denen das Ehepaar inzwischen herzlich begrüßt wurde.

Willkommensgruß von der Gemeinde

Dazu gehörten neben Superintendentin Eva-Maria Menard, die am Samstag ebenso an den Gottesdiensten in Mesekow und Mankmuß teilnahmen, auch der Gemeindekirchenrat-Vorsitzende von Groß Warnow, Jürgen Randau, der seine Freude seinerseits in Worte fasste: „Wir haben jahrelang mit einer Vakanz beziehungsweise mit einem Pfarrer, der nur für kurze Zeit hier war, leben müssen. Nun ist alles anders geworden und wir sind so froh darüber, dass diese Zeit der Ungewissheit endlich ein Ende hat“.

Ähnlich sieht es Detlef Guhl, der Vorsitzender des Gemeindekirchenrates für den Sprengel Westprignitz: „Nun zieht hier endlich, endlich mal Ruhe ein. Und wenn wir uns alle gut vertragen, dürfen die beiden Pfarrer bis zu ihrer Pensionierung gern hierbleiben“.

Und damit das Ehepaar auch richtig in der Region Fuß fassen kann, gab es von beiden Vorsitzenden der Gemeindekirchenräte als „Einstiegslektüre“ die dreibändige Ausgabe des legendären Jugendbuches von Tamara Ramsay „Wunderbare Fahrten und Abenteuer der kleinen Dott“, dessen erster Teil allein in der Prignitz handelt.

Von Kerstin Beck