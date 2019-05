Mesendorf

1319 sind die Mesendorfer erstmals urkundlich verewigt worden. Sicher waren die ersten Siedler im Dorf schon etwas länger da, aber da das nicht nachgewiesen werden kann, wird jetzt der 700. Geburtstag des Dorfes begangen.

Drei Tage lang feiern die Einwohner des Pritzwalker Ortsteiles Mesendorf und ihre Gäste das 700-jährige Bestehen des Ortes. Außerdem begeht die Ortsfeuerwehr ihr 95. Gründungsjahr. Das Programm reicht von Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai. Ortsvorsteher Vincent Maaß wird das Fest am Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr im Park eröffnen.

Festumzug mit Posaunenchor

Zwischen 18.30 und 19 Uhr ziehen die Mesendorfer in einem Fackelzug mit musikalischer Begleitung durch die Parkanlage. Für die Musik sorgen Peter Jekal am Akkordeon und Guido Reiher an der Trompete. Danach treffen sich alle zum gemütlichen Beisammensein an der Feuerschale.

Um 10 Uhr wird am Samstag, 25. Mai, der neue Spielplatz am Gemeindehaus von Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel übergeben. Der Festumzug mit dem Evangelischen Posaunenchor Falkenhagen startet um 10.30 Uhr. Er führt zum Bahnhofgelände des Vereins Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg. Dort wird um 11 Uhr das neue Empfangsgebäude eingeweiht, das nach historischem Vorbild neu gebaut wurde.

Spiel, Spaß, Kaffeeklatsch

Die Kleinbahner bieten dazu eine Broschüre an. Nach dem kurzen Festakt zieht der Tross wieder in Richtung Parkgelände.

Dort warten ab 11.30 Uhr Erbseneintopf aus der Gulaschkanone, ein Traktortreffen, Spiele zum Mitmachen, Kinderbelustigungen und eine Kaffeetafel.

Pollo-Freifahrt für die Feiergäste

Tanz am Nachmittag bietet das Duo „Pia Voca“ mit Anne Koplin und Franziska Volkmann. Gegen 16.30 Uhr wird der schönste Traktor prämiert. DJane Manu legt ab 20 Uhr zum Tanz im Festzelt auf – ihr Motto lautet „Music for Generation“ und es sind wirklich alle zum Tanz aufgefordert..

Eine gemeinsame Pollo-Freifahrt vom Heimatverein mit den Einwohnern von Mesendorf eröffnet den Sonntag, 26. Mai, um 10 Uhr. Von 11.30 bis 13.30 Uhr kann im Festzelt mit den Kyritz-Musikanten beim Frühschoppen geplauscht werden.

Organisiert und gestaltet wird das dreitägige Fest von den Mitgliedern des Heimatvereins und dem Ortsbeirat von Mesendorf. Die Stadt Pritzwalk unterstützt das Fest.

Von MAZ-Online