Perleberg

Der Parteitag der Prignitzer SPD – er hatte am Sonnabend viel von einer Bilanz-Pressekonferenz großer Unternehmen, die zurück blicken auf vergangene Erfolge und das, was war. Konkrete Ideen, mit denen die Genossen in Zukunft Akzente setzen wollen, blieben aus und riefen den Unmut mancher Delegierter hervor.

Corona und AfD – Prignitzer SPD will beides los werden

Corona und die AfD bestimmten großenteils die Beiträge. Alle waren sich einig: Beides müsse bekämpft werden. Vorsitzender und Landtagsabgeordneter Harald Pohle geißelte den Populismus der AfD, die „den Rechtsstaat zerstöre“.

Der von der AfD-Landtagsfraktion durchgesetzte Untersuchungsausschuss „Corona“ wäre „reines Spektakel“. Laut Pohle müsse man dem Wähler deutlich machen, dass die Partei nicht wählbar sei.

Gerhard Rues war das zu wenig. „Wir müssen Argumente finden“, sagte der Wittenberger als Antwort auf Harald Pohles Ausführungen. Hartmut Schneider aus Perleberg fand ebenfalls kritische Worte: „Auch unsere Partei macht nicht alles richtig“, sagte der Vorsitzende des Kulturvereins der Rolandstadt und nannte als Beispiel eine Mail der Parteispitze als Reaktion auf das Attentat von Halle. Er habe die Mail erwidert, was erwünscht war, aber bis heute keine Antwort erhalten.

Deutschlandtakt: CDU-Ministerium ist am Zug

Als Harald Pohle auf das Thema Deutschlandtakt und weitere ICE-Halte für Wittenberge zu sprechen kam, nannte der Cumlosener das „ein wichtiges Ziel für unsere Region“. Alle seien sich einig, dass das Vorhaben richtig und wichtig sei.

Ein Signal in Richtung der anderen Parteien, bei der Umsetzung zusammen zu arbeiten, blieb aber aus. „Jetzt ist das CDU-geführte Ministerium am Zug“, fand der Vorsitzende und spielte den Ball damit zum Koalitionspartner: „Wenn wir das nicht hinbekommen, ist es eine vertane Chance für die Prignitz.“

Mit Blick auf die im kommenden Jahr nicht wieder kandidierende Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler sprach Harald Pohle von den gemeinsamen Erfolgen der SPD in den vergangenen 30 Jahren. Das rief erneut Gerhard Rues auf den Plan. „Wir sollten nicht in Erinnerung schwelgen sondern den Blick in die Zukunft richten“, forderte er.

SPD Prignitz solle „nicht nur in Erinnerungen schwelgen“

„Ich mache mir Sorgen, wie es in unserem Bereich weitergeht“, erklärte Rues und nannte das Stichwort Braunkohle. Strukturpolitik dürfe sich nicht nur auf eine Region konzentrieren. „Dazu hätte ich gerne etwas von dir gehört“, sagte er in Richtung von Harald Pohle. „Sind wir sichtbar oder nur das fünfte Rad am Wagen im Land?“

Die Antwort gab die Finanzministerin und stellvertretende Landesvorsitzende Katrin Lange. Den Strukturwandel in der Lausitz finanziert der Bund und die Landesmittel werden gleichmäßig verteilt. Als Beispiel nannte Lange die Städtebauförderung, von der Wittenberge profitiert: „ Oliver Hermann ist ja jeden zweiten Tag mit einem Förderbescheid in der Hand in der Zeitung.“

Einiger waren sich die Genossen bei der Wahl des Vorstandes für den Unterbezirk Prignitz. Vorsitzender Harald Pohle wurde mit allen Stimmen der 21 Delegierten wiedergewählt. Seine Stellvertreter bleiben Malte Hübner-Berger und Siegbert Winter.

Für Kontinuität stehen auch Kassiererin Ilka Gregor und Schriftführer Christian Müller. Als Beisitzer im Vorstand wurden gewählt: Annett Jura, Katrin Lange, Erich Schlotthauer, Stefan Freimark, Diether Pickel, Jannes Schönhardt und Peter Teichfuß-Baum.

Von Stephanie Fedders