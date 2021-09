30 Jahre Tanzschule Rösel in Wittenberge: Voll im Takt

Wittenberge

Das Flatterband ist gespannt, die Fläche abgetrennt und an der Hauswand prangt eine goldene 30. Hinter der Eingangstür werden die Gläser geputzt, Ballons aufgehängt, Fotos beschriftet und die Getränke bereitgestellt. Alle sind ein wenig aufgeregt an diesem Tag, der in der langen Geschichte der Tanzschule Schier-Rösel einen besonderen Platz einnehmen wird.

Tanzschule Rösel: 30 Jahre in der Bahnstraße in Wittenberge

30 Jahre wird die Wittenberger Institution in der Bahnstraße 7 alt. 30 Jahre ist es her, dass das Tanzzentrum am 21. September 1991 in den heutigen Räumen eröffnet wurde. Räume, die so gar nicht mehr an die Zeit davor erinnern. Aber aus der Geschichte der Tanzschule ist die Geschichte des Hauses nicht wegzudenken.

Die Bahnstraße 7 mit dem Jugendklubhaus. Hier war die Disco „Hammer“ Anlaufpunkt der Wittenberger Jugend. Quelle: Stadtarchiv Wittenberge

Geblieben ist die Tür an der Ecke zur Karlstraße, durch die Generationen von Prignitzern in das Jugendklubhaus „Rudi Arnstadt“ gingen und in der Disco mit dem noch heute geläufigen Namen „Hammer“ ein wenig Abwechslung vom Alltag suchten.

Getanzt und gefeiert wurde in der Bahnstraße 7 schon seit Kaisers Zeiten. Daher reiht sich die Tanzschule gut ein in die Historie. Wenngleich die Immobilie ein wenig aus der Not heraus gewählt wurde.

Viele Wittenberger erinnern sich noch an die Disco „Hammer“ in der Bahnstraße

Bis zur politischen Wende in der DDR von 1989 standen Familie Rösel noch verschiedene Möglichkeiten offen, es gab genügend Räume in der Elbestadt, die für die Übungsstunden genutzt werden konnten.

Doch nach 1989 verschwanden nach und nach die großen Säle des Nähmaschinenwerkes oder der Ölmühle. „So blieb das Jugendklubhaus als einziges übrig“, erinnert sich Edwin Rösel, der mit seiner Frau Sibylle die Tanzschule leitet.

Auch die Zukunft des ersten in der DDR gegründeten Rock ‘n’ Roll-Clubs stand auf dem Spiel, der ebenso dringend ein Vereinsheim brauchte, um weiter zu existieren. Die Stadt hatte ebenfalls großes Interesse daran, die Tanzschule zu halten und unterstützte das Vorhaben in der Bahnstraße.

Ein Weltmeistertitel im Rock ‘n Roll war der größte Erfolg der Tanzschule Rösel aus Wittenberge

Also haben alle mit angepackt, um die Räume zu entkernen und neue Räume anzubauen. „Wir haben jede freie Minute genutzt“, erzählt Edwin Rösel und ist heute noch dankbar für die Unterstützung. „Ohne die Hilfe wäre das Tanzzentrum nicht möglich gewesen“, ist sich der 64-Jährige sicher.

Der Nachwuchs hat seinen Auftritt beim Geburtstagsfest der Tanzschule Rösel. Quelle: Stephanie Fedders

Nach der offiziellen Eröffnung 1991 folgten „die ersten wilden fünf Jahre“, sagt Rösel über die Anfänge, die geprägt waren von Discoabenden und Karnevals-Veranstaltungen. Der Tanzunterricht lief schleppend an, dafür präsentierte sich der Verein erfolgreich und gewann die ersten Meisterschaften.

Vor allem die Formation der „Happy Dancers“ machte mit ihren Choreografien in den 1990er Jahren die Tanzschule weit über die Region hinaus bekannt. Und der Höhepunkt in der Vereinsgeschichte nimmt bis heute einen besonderen Platz in der Chronik ein: Im Jahr 2000 kehrten Melanie Pittack und Christian Fascher mit dem Weltmeistertitel im Rock ‘n’ Roll aus Schweden zurück.

Wittenberge: In den 1990er Jahren sorgten die „Happy Dancers“ für Schlagzeilen

Wie so viele Vereine musste auch der Rock ‘n’ Roll-Club Talente ziehen lassen, die nach der Schule beruflich außerhalb der Prignitz Fuß fassten. Heute befinden sich viele Gruppen im Neuaufbau. Was die Zukunft bereit hält, davon gab es auf der Geburtstagsparty zum 30. einen vielversprechenden Eindruck.

Coole Nummer: Die Jugend zeigt beim Geburtstagsfest, was in Sachen Tanz angesagt ist. Quelle: Stephanie Fedders

Von den kleinsten bis zu den Senioren machten die verschiedenen Gruppen die Fläche vor dem Haus in der Bahnstraße 7 zur Bühne und zeigten, welche Bewegungen heute angesagt sind. Vom Walzer bis zum Hip Hop reicht die Palette von Familie Rösel.

Dabei werden Edwin und Sibylle längst unterstützt von ihren Söhnen Rodney und Benjamin, die sich als Tanzlehrer in die bis an den Anfang des 19. Jahrhunderts zurückreichende Geschichte der Familie Schier-Rösel einreihen.

Die Geschichte der Tanzschule Rösel reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück

Der beeindruckende Stammbaum, der bis zu Gesine Schröder ins Jahr 1829 zurückreicht, die die Dynastie als Tänzerin begründete, hätte vor Jahren einen seiner Zweige verlieren können, denn Edwin Rösel hatte nicht unbedingt vor, Tanzlehrer zu werden. Der Wittenberger träumte von einer Karriere im Cockpit und hat nach der Wende tatsächlich seinen Pilotenschein gemacht.

„Meinen Beruf habe ich eigentlich immer als Hobby gesehen“, sagt Edwin Rösel im schwarzen T-Shirt mit dem Aufdruck: „Ü 50 – voll im Takt.“ Nicht nur in Wittenberge, sondern auch an den weiteren Standorten wie Stendal, Pritzwalk, Perleberg, Kyritz oder Ludwiglust wird die Geschichte der Tanzschule Schier-Rösel durch ein paar glückliche Fügungen in den vergangenen Jahrzehnten bis heute fortgeschrieben.

Von Stephanie Fedders