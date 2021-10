Meyenburg

Es liegt ein Duft von frischem Holz in der Luft. Gigantische Maschinen greifen nach den Möbelteilen und zerschneiden sie in die passenden Größen. Es herrscht ein ohrenbetäubender Lärm in den Produktionshallen der Meyenburger Möbel GmbH. Fast alles geschieht vollkommen automatisch. Und dennoch gibt es sie: Die Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass hunderte Möbel jede Woche direkt aus der Prignitz in den Einrichtungshäusern auf der ganzen Welt landen. Ihnen konnte man am Samstag beim Tag der offenen Tür über die Schultern schauen.

31 Jahre Meyenburger Möbel GmbH

Das Unternehmen gab einen eher seltenen Einblick in die Produktion, unter anderem des weltbekannten „Billy“-Regals und Kommodenprogramms „Malm“ für Ikea. In mehrfacher Hinsicht gab es für das Möbelwerk an diesem Wochenende etwas zu feiern. Seit 75 Jahren existiert der Traditionsbetrieb an diesem Standort und seit 31 Jahren besteht die Meyenburger Möbel GmbH. Nachdem die große Jubiläumsfeier im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, war sie nun umso größer.

Das Unternehmen hat ein gigantisches Familienfest auf die Beine gestellt. Hunderte Besucher strömten im Laufe des Tages auf das Betriebsgelände. Hier warteten auf sie neben einem bunten Bühnenprogramm zahlreiche Mitmach-Aktionen, vor allem für die Kinder. Sogar ein kompletter Zirkus hatte sein Zelt aufgeschlagen und zu zwei Vorführungen an diesem Tag eingeladen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke zu Gast

Höhepunkt aber war aber die offizielle Eröffnung des neuen Logistikzentrums. Hierfür kamen sogar Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sowie weitere Vertreter der Landespolitik nach Meyenburg. „Es ist unser bisher größtes, auf einmal umgesetztes Bauvorhaben“, sagt Gesellschafter Gerd Holtkamp. Die neue Halle soll vor allem dafür Sorge trage, die stetig wachsende Zahl an Möbelstücken problemlos auf 40 bis 50 Lkw täglich zu verladen.

Dietmar Woidke würdigte in seiner Festrede das Unternehmen als „wirtschaftlicher Anker in der Region, das für Stabilität und Beschäftigung sorgt und für nachhaltiges Wirtschaften eintritt“. Die Meyenburger Möbel GmbH trage maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung der Prignitz bei und sei auch als größter Arbeitgeber ein wichtiger Ausbildungsbetrieb in der Region. Der Ministerpräsident sicherte auch künftig seine volle Unterstützung zu, vor allem bei der klimaneutralen und nachhaltigen Produktion.

Zwei neue Geschäftsführer des Unternehmens

Nach fast 50-jähriger Betriebszugehörigkeit, davon 32 Jahre als Geschäftsführer, hat sich erst Anfang des Jahres Dietmar Gornig in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. „Ich erhoffe mir, dass der nie abgerissene Teamgeist des Unternehmens erhalten bleibt. Ich bin stolz und zufrieden darauf, wo wir heute stehen“, so Gornig. Auf ihn folgten Marten Lucht und Dirk Hörnschemeyer, die den Ministerpräsidenten durch die Hallen führten. Im Anschluss daran konnten sich auch alle Besucher ein Bild von der Möbelproduktion machen.

Genau dort hatte Heinz Schulz 1946 mit einer kleinen Tischlerei den Grundstein gelegt. Heute zählt die Meyenburger Möbel GmbH zu den erfolgreichsten Möbel-Exportbetrieben. „Nur vier Prozent aller Unternehmen werden älter als 70 Jahre. Darauf können wir uns etwas einbilden“, sagt Gerd Holtkamp, der als Investor die Zukunft des Betriebes sicherte.

