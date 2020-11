90 Hektar großer Solarpark bei Mertensdorf – ja oder nein?

Mertensdorf

Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen: Für die Vorbereitung der ersten Einwohnerbefragung im Amt Putlitz-Berge und dessen Durchführung fielen in der Verwaltung einige Arbeitsstunden an.

418 Einwohner in der Gemeinde Triglitz dürfen abstimmen

Jetzt sind die Briefe an alle 418 Einwohner in der Gemeinde Triglitz, die älter als 16 Jahre sind, auf den Weg gebracht worden. Sie sollen mit der Post am 20. November zugestellt werden. So sieht es das Prozedere vor, um die Meinung der Bürger zum möglichen Bau eines Solarparks bei Mertensdorf einzuholen.

Zwei Tage waren Wahlleiterin Stephanie König und ihre Stellvertreterin Nicole Damke damit beschäftigt, alles für den Versand vorzubereiten. Adressen mussten herausgesucht, Anschreiben formuliert, Wahlzettel und frankierte Rückumschläge eingetütet und versandfertig gemacht werden.

Extra buntes Papier und hellgrüne Umschläge sollen Manipulationen oder Fälschungen vorbeugen. Bis zum 26. November haben die Einwohner in allen Orten der Gemeinde Zeit, sich eine Meinung zu bilden. „Nach Voranmeldung können in der Verwaltung auch noch Unterlagen zum Projekt eingesehen werden“, erklärt Amtsdirektor Hergen Reker und betont, dass für das ganze Verfahren „größtmögliche Transparenz“ gelte.

Am 26. November wird das Ergebnis bekannt gegeben

Das Ergebnis der Befragung wird dann bekannt gemacht mit der Öffnung der eingegangenen Wahlzettel und der Auszählung. Das geschieht am Donnerstag, 26. November, ab 16 Uhr im Saal der Verwaltung in Putlitz.

Mit ja oder nein soll folgende Frage beantwortet werden: „Sind sie für die Errichtung eines Solarparks in der Gemarkung Mertensdorf auf einer Fläche von zirka 90 Hektar?“

Bereits auf der Sitzung der Gemeindevertreter am 22. Oktober in Mertensdorf, auf der sich die Mitglieder einstimmig für die Einwohnerbefragung ausgesprochen hatten, hatte Hergen Reker darauf hingewiesen, dass es sich dabei nur um eine Meinungsäußerung handelt.

Die Entscheidung treffen die Gemeindevertreter. Am 3. Dezember ist die nächste Sitzung geplant. Dann steht erneut der Tagesordnungspunkt mit dem Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „ Solarpark Mertensdorf“ zur Abstimmung.

Info: Interessierte Einwohner können die Auszählung am 26. November im Saal der Amtsverwaltung verfolgen. Wegen der begrenzten Kapazitäten ist aber eine Anmeldung bei Stephanie König unter Telefon 033981/83730 oder per Mail an stephanie.koenig@amtputlitz-berge.de notwendig.

Von Stephanie Fedders