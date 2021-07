A 24: Abfahrt Meyenburg ab 22. Juli gesperrt

Putlitz/Meyenburg

Vor knapp zwei Wochen haben auf der A 24 in Richtung Hamburg die Vorarbeiten zur Erneuerung des Asphaltoberbaus im Bereich der Anschlussstellen Meyenburg und Putlitz begonnen. Bei der Umsetzung des Vorhabens haben sich kurzfristig Änderungen ergeben – mit dem Ziel, den Bauablauf zu optimieren und die Bauzeit zu verkürzen.

Bauzeit soll verkürzt werden

„Als Ergebnis eines konstruktiven Gesprächs zwischen der Autobahn GmbH und den beteiligten Baufirmen ergibt sich nunmehr für die Deckenerneuerung eine sogenannte 4+0-Verkehrsführung“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Fahrbahn Richtung Hamburg komplett gesperrt

Das bedeutet, dass die Richtungsfahrbahn Hamburg komplett gesperrt und der Verkehr über Mittelstreifenüberfahrten auf die Richtungsfahrbahn Berlin geleitet wird. Im Zuge dessen wird den Verkehrsteilnehmern eine Gesamtfahrbreite von 5,50 Meter je Fahrtrichtung zur Verfügung gestellt, so dass auch das Passieren des Baustellenbereichs für die meisten Schwerlasttransporte problemlos möglich ist.

Bauende soll am 8. Oktober sein

Gleichzeitig verkürzt sich durch die 4+0-Verkehrsführung die Bauzeit, weil auf der Richtungsfahrbahn Hamburg in voller Breite gebaut werden kann und ein sonst notwendiger Umbau der Verkehrssicherung entfällt. Die neue Fahrbahn über die komplette Breite erhöht auch die Qualität der neuen Fahrbahndecke. Am 8. Oktober soll die Baustelle fertig sein, also vier Wochen früher als ursprünglich geplant. An den Baukosten soll sich dagegen nichts ändern.

Abfahrt Meyenburg ab 22. Juli gesperrt

Als Konsequenz der veränderten Verkehrs-und Baudurchführung ist allerdings eine Sperrung der Anschlussstelle Meyenburg in Richtung Hamburg vom 22. Juli bis 17. September unumgänglich, die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

Mit Behinderungen ist zu rechnen

Die Abfahrt aus Richtung Hamburg und die Auffahrt in Richtung Berlin bleiben durchgehend möglich. „Wir bitten um Beachtung und Verständnis sowie um erhöhte Aufmerksamkeit“, heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH.Mit Behinderungen sei vor allem während der Einrichtung der Baustellenverkehrsführung zu rechnen.Lesen Sie auch:

Von MAZonline