Eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion rückt zwei illegale Mülldeponien in der Prignitz in den Fokus: Tonnenweise Bauschutt lagert in den Gemeinden Halenbeck-Rohlsdorf und Gumtow. Das Land will die Abfälle beräumen lassen. Bis wann, ist unklar.