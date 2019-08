Meyenburg

Was für eine Show! Im Meyenburger Schlosspark ging am Sonnabend richtig die Post ab, als die Abba-Coverband „A4U“ auf der Freilichtbühne rockte. Programm und Konzept des gelungenen Abends stiegen als symbolischer Versuchsballon gen Himmel auf und man kann den Initiatoren nur gratulieren zu dem Mut, so eine V...