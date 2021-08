Adipositaszentrum im Krankenhaus Perleberg: Linda Otto ist neu im Team 

Perleberg

Am Anfang stand die Idee. Dann folgten die ersten Sprechstunden und jetzt ist die personelle Verstärkung da: Linda Otto unterstützt seit kurzem den Aufbau eines Adipositaszentrums am Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg.

Krankenhaus Perleberg: Hilfe für übergewichtige Menschen

Chirurg Stefan Lenz, der seit dem 1. Januar als Chefarzt die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie leitet, hat die Einrichtung einer Anlaufstelle für Menschen mit schwerem Übergewicht in der Prignitz im Frühjahr auf den Weg gebracht und parallel dazu nach fachlicher Expertise auf dem Gebiet der Ernährungswissenschaft gesucht.

Chirurg Stefan Lenz baut am Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg ein Adipositaszentrum auf. Quelle: Stephanie Fedders

Aber Stefan Lenz stieß im Internet auf die Ernährungspraxis „Apfel und Eva“ von Linda Otto in Putlitz. Nach der ersten Kontaktaufnahme hat Lenz gefragt, ob die Diplom-Ökotrophologin und gelernte Köchin nicht Teil des Projektes am Krankenhaus werden möchte. Und Linda Otto hat zugesagt.

Seit Anfang August sind die ersten beiden Tage jeder Woche für die Vorbereitung der Sprechstunden, die immer dienstags stattfinden, und für die Begleitung der Patienten reserviert. „Dann besprechen wir, was zu tun ist und schaffen dafür die notwendigen Strukturen“, erklärt Stefan Lenz.

Krankenhaus Perleberg: Linda Otto unterstützt das Adipositaszentrum

Zu tun gibt es eine ganze Menge, die Nachfrage ist groß. Mehr als 100 Patienten haben seit März die Sprechstunden besucht, bilanziert Lenz. Mehr als 30 nehmen an Kursen teil, in denen verschiedene Inhalte rund um das Thema Fettleibigkeit vermittelt werden.

Die Initiative zur Etablierung eines Angebotes, dass es so in der Prignitz noch nicht gibt, findet auch innerhalb des Hauses und bei Karsten Krüger viel Zuspruch. „Solche Entwicklungen unterstützen wir gerne“, sagt der Geschäftsführer, der dem Engagement der Klinik positiv gegenübersteht.

Wer deutlich zu viele Kilos mit sich trägt – bei etlichen Betroffenen ist es doppelt so viel an Gewicht, wie normal wäre – lebt in einem Extrembereich. Stefan Lenz spricht in jedem Fall von einer krankhaften Störung, für dessen Beseitigung es medizinische Unterstützung braucht.

Chirurg Stefan Lenz bietet am Krankenhaus in Perleberg Sprechstunden für Fettleibige an

Und die beginnt mit dem Anruf im Krankenhaus, um einen Termin für ein Gespräch abzumachen. Damit ist die erste, wichtige Hürde schon einmal genommen, sagt Linda Otto, die aus Erfahrung weiß, dass viele Menschen die Auseinandersetzung mit den Pfunden und den Kampf dagegen scheuen: „Männer tun sich schwerer damit als Frauen.“

Dabei lässt sich in einer Therapie viel erreichen, die die Bereiche Ernährung, Verhalten und Bewegung in den Vordergrund stellt. „Diese drei Bausteine müssen wir ändern und versuchen, das Ruder herumzureißen“, erklärt Linda Otto.

Eine Operation kann sich an die Therapie anschließen, muss aber kein Automatismus sein.

Am 14. September gibt es eine Infoveranstaltung am Krankenhaus in Perleberg zum Thema Adipositas

Dennoch bereitet sich die Klinik auf den ersten chirurgischen Eingriff bei einem fettleibigen Patienten vor. Es wäre für das Adipositaszentrum ein wichtiger Schritt für die Etablierung dieses Angebotes am Kreiskrankenhaus Prignitz. Und somit der Abschluss der Projektphase. „Das ist Anfang 2022 unser Ziel, aber vielleicht ist es schon im Oktober der Fall“, sagt Stefan Lenz.

Am Dienstag, 14. September, gibt es eine Informationsveranstaltung für jedermann im Ärztehaus am Krankenhaus. Stefan Lenz gibt Antworten auf die Frage: „Was ist Adipositas und wie kann es behandelt werden?“

Zudem stellt sich das Team des Adipositsaszentrums vor und nimmt sich Zeit für die Beantwortung individueller Fragen. Wer teilnehmen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 03876/30 34 41 oder per Mail an v.oestreicher@krankenhaus-prignitz.de anmelden. Besucher müssen geimpft, getestet oder genesen sein.

Eine Fortbildungsveranstaltung für niedergelassene Ärzte gibt es am Mittwoch, 8. September, um 16 Uhr. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 03876/30 34 41 oder per Mail an v.oestreicher@krankenhaus-prignitz.de möglich.

Von Stephanie Fedders