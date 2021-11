Adventsmarkt in Meyenburg: Bahnhof wird zum Weihnachtsparadies

Meyenburg

Das alte Bahnhofsgebäude in Meyenburg hat sich am Wochenende zum ersten Advent in ein kleines Weihnachtsparadies verwandelt. Matthias Olinski und Florian Ragge präsentierten dort an drei Tagen ihre selbstgefertigten Adventsgestecke und Deko-Artikel, die es auch zu kaufen gab.

Deko-Artikel entstehen in Handarbeit

Die beiden Gartenbauingenieure hatten viel Arbeit in die Adventsausstellung gesteckt und hunderte Lichter und Kerzen zum Leuchten gebracht. Mehrere Stunden verbrachten die befreundeten Männer zuvor in der hauseigenen Werkstatt, um alles vorzubereiten. Alle Artikel entstanden in Handarbeit, was viel Zeit in Anspruch nahm.

Die Deko-Artikel sind allesam Handarbeit. Der Adventsmarkt kostete eine lange Vorbereitungszeit. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Schon im Sommer waren der 53-jährige Heimkehrer Matthias Olinski und der 34-jährige Neubürger Florian Ragge auf Gartenmärkten in der Region unterwegs. Nun haben die beiden neuen Betreiber des Bahnhofsgebäudes ihren eigenen Markt nach Meyenburg geholt.

Café soll im Meyenburger Bahnhof entstehen

Und viele Gäste schauten von Freitag bis Sonntag vorbei. „Wir hatten sogar Besucher aus Wittenberge, die allein wegen des Adventsmarktes zu uns nach Meyenburg kamen“, sagt Matthias Olinski. Eifrig wuselte er in seiner Werkstatt umher und bastelte an weiteren kleinen netten Deko-Ideen für die Vorweihnachtszeit.

Lesen Sie auch:

Viele hundert kleine Lichter ließen den Adventsmarkt im Meyenburger Bahnhof erleuchten. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Ein wenig bekam man schon einen Vorgeschmack auf das, was Matthias Olinski und Florian Ragge künftig mit dem Bahnhof vorhaben. Sie planen ein Café im Erdgeschoss, also genau dort, wo jetzt die Ausstellung stattfand. Außerdem wollen die beiden regionale Produkte verkaufen, vor allem in ihren Spezialbereichen Garten und Dekoration.

Blumenladen in Meyenburg übernommen

Das Meyenburger Bahnhofsgebäude hat Olinski schon vor vielen Jahren erworben. Aber jetzt soll tatsächlich die Instandsetzung und Wiedernutzung angegangen werden. Im März werden er und sein Kompagnon zudem den Blumenladen in Meyenburg übernehmen und die Floristik zum Beruf machen. „Vielleicht werden wir künftig auch dort ähnliche Märkte veranstalten.“

Von Marcus J. Pfeiffer