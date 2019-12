Amt Meyenburg sucht Schiedsleute

Meyenburg

Von außen deutet nichts darauf hin, dass sich im Schloss Meyenburg noch mehr befindet als das Modemuseum, das Schlossmuseum und die Bibliothek der Stadt. Doch in den historischen Räumen ist streng genommen auch die Schiedsstelle des Amtes Meyenburg untergebracht. Und Isolde Pickel fungiert als Schiedsfrau.

Isolde Pickel ist seit 20 Jahren Schiedsfrau

Die Leiterin der Stadtbücherei hat dieses Ehrenamt vor mehr als zwanzig Jahren, im März 1999, übernommen und wurde zuletzt 2015 erneut berufen. Im kommenden Jahr steht die Wahl der Schiedsperson im Amt Meyenburg wieder an. Isolde Pickel würde weiter machen, wünscht sich aber Unterstützung durch jüngere Mitbürger.

„Es wäre schön, wenn sich jemand bewirbt“, sagt Pickel und bietet an, jederzeit über die Arbeit in der Schiedsstelle zu berichten und damit vielleicht auch ein Stück Angst zu nehmen vor der Aufgabe. Schließlich kann die Meyenburgerin auf langjährige Erfahrung zurückblicken.

Oberstes Ziel der insgesamt 500 Schiedsleute im Land Brandenburg ist es, bei Streitigkeiten ein gerichtliches Verfahren zu verhindern. Im Idealfall steht dann am Ende einer Auseinandersetzung ein Vergleich.

Interessierte müssen mindestens 25 Jahre alt sein

„Wenn es nicht klappt, stellen wir eine Bescheinigung über Erfolglosigkeit aus“, erklärt Isolde Pickel. Damit können sich die Parteien dann an das Gericht wenden. Nicht mehr aktiv werden kann die Schiedsfrau, wenn bereits eine Anzeige bei der Polizei vorliegt. „Dann bin ich raus“, sagt Pickel.

Mit regelmäßigen Schulungen wie beispielsweise zum Strafrecht, Zivilrecht oder Mediation, werden die freiwilligen Streitschlichter immer auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung gehalten.

Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat, kann sich bei Isolde Pickel in der Bibliothek melden oder in der Amtsverwaltung bei Ordnungsamtsleiter Jan Waldmann, Tel. 033968/82529. Bewerber müssen mindestens 25 Jahre alt sein. Vorgeschlagen und gewählt werden die Kandidaten durch den Amtsausschuss.

Von Stephanie Fedders