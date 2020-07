Archäologen untersuchen Turmhügelburgen in der Prignitz

Perleberg

Kühe sind gerade nicht zu sehen am Rande des Dorfes. Stattdessen wächst das Getreide rund um den markanten Punkt im Gelände, der den Vierbeinern seinen Namen verdankt: Die „ Kuhburg“ in der Nähe von Wüsten Vahrnow.

Die „ Kuhburg “ ist unter Bäumen verschwunden

Die eher unscheinbar wirkende Ansammlung größerer Bäume hat ihren Reiz für die Wissenschaft: Hier stand einst ein Wehrturm mit dem bei Einwohnern bis heute bekannten und markanten Namen. Die historische Stätte wird demnächst in den Fokus der Historiker rücken, die ihr das eine oder andere Geheimnis entlocken möchten.

Das Schloss Meyenburg steht auf den Resten eines Vorgängerbaus. Quelle: Stephanie Fedders

Das, was heute noch vor Ort vorhanden ist, sind Reste eines Mauerwerkes, das einst zu einer mutmaßlich quadratischen Anlage mit einem Turm gehörte. Zirka sechs Meter hoch soll das Bauwerk gewesen sein, das zudem von einem Graben umgeben war.

Digitale Geländemodelle deuten an, dass es sich hier um eine Turmhügelburg beziehungsweise um eine Motte handelt. Beide Begriffe sind gebräuchlich, wenn es um diese Art mittelalterlicher Befestigungen geht.

Wem gehörte die Turmhügelburg bei Wüsten Vahrnow?

Die Grabung wird eine Premiere sein. „Die Kuhburg ist bisher nicht untersucht worden“, sagt Gordon Thalmann von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises. Er freut sich, dass Felix Biermann sich der Sache annimmt. Biermann ist Mittelalterarchäologe und hat in Brandenburg bereits auf diesem Gebiet geforscht.

Die Tafel im Meyenburger Schlosspark erinnert an die Geschichte der Familie von Rohr. Quelle: Stephanie Fedders

So beispielsweise in Borgisdorf im Landkreis Teltow-Fläming oder auch in Groß Welle in der Gemeinde Gumtow. Nun soll der „Mottenspezialist“ ( Gordon Thalmann) Licht ins Dunkel der „ Kuhburg“ bringen.

Zwar findet der Ort Erwähnung im Buch über die „Geschützten Bodendenkmäler im Bezirk Schwerin“ von 1971, viel ist aber nicht über die Geschichte der „ Kuhburg“ bekannt. „Wir wollen versuchen zu klären, zu wem die Anlage gehört“, erzählt Thalmann.

Auch am Schloss Meyenburg wird gegraben

Etwas anders ist die Situation in Meyenburg, wo Felix Biermann ebenfalls im August graben wird. Hier befindet sich in unmittelbarer Nähe zum heutigen Schloss eine mittelalterliche Anlage mit einem geschätzten Durchmesser von rund 50 Metern.

Die Motte wurde vermutlich durch die Markgrafen von Brandenburg zur Sicherung der Grenze nach Mecklenburg erbaut, denn anders als im Fall Wüsten Vahrnow haben sich bis heute Urkunden erhalten, die den Aufenthalt einiger historischer Persönlichkeiten in Meyenburg belegen.

Das ist beispielsweise bei Otto V. und Otto VI. der Fall, die nachweislich am 1. Dezember 1285 in Meyenburg waren. 1287 kam Albrecht III. in die Prignitz. Gut möglich, dass der Herrscher auf der Motte „Meyenborch“ weilte, die als Vorgängerbau des Schlosses eine entsprechende bedeutende Rolle gespielt haben könnte.

Die Meyenburger Motte liegt gleich neben dem Schloss

Die heutige Schlossanlage wurde erst Anfang des 14. Jahrhunderts auf den Resten einer älteren Feste erbaut, was im Zuge der Sanierung archäologisch nachgewiesen wurde.

Als einer der Zentralen Archäologischen Orte gehört der ehemalige Adelssitz der Familie von Rohr seit 2009 zu den „Zeitschätzen“ der Prignitz, die eine besondere geschichtliche Bedeutung für die Region haben.

Gordon Thalmann und die Leiterin des Modemuseums Meyenburg, Irena Berjas, hoffen daher auf viele neue Erkenntnisse nach der Grabung, die den Besuchern des Schlosses zukünftig noch mehr spannende Geschichten aus der Vergangenheit es Ortes verraten werden.

Von Stephanie Fedders