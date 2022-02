Perleberg

Ausgrabungen, Ausstellungen und Werbung auf Englisch: Der Arbeitskreis der Zentralen Archäologischen Orte in der Prignitz (ZAO) hat sich für dieses Jahr einiges vorgenommen, um auf die sehenswerten und einmaligen Zeitschätze aus verschiedenen Epochen aufmerksam zu machen.

Historische Orte in der Prignitz: Schloss Meyenburg und Seddin gehören dazu

Gut sichtbar soll das im Schloss Meyenburg werden, wo die Vorbereitungen zur Eröffnung des Schaucafés laufen. Nach den zuletzt gewonnenen Erkenntnissen über die Ausdehnung der historischen und seltenen Heizung aus dem Mittelalter wartet Irena Berjas auf ein Team aus Archäologen, das sich angekündigt hat, um mit der Freilegung des Ofens zu beginnen.

Irena Berjas vor dem geöffneten Boden im Schloss Meyenburg, unter dem sich die historische Heizung versteckt. Quelle: Stephanie Fedders

„Jetzt sollen die Grabungen und dann die Reinigungen erfolgen“, berichtet die Geschäftsführerin der Museen im Schloss. Einblicke in die Geschichte des Gebäudes und seiner Umgebung können Interessierte am 13. März um 15 Uhr erhalten, wenn Felix Biermann und Normen Posselt über die Ausgrabungen auf dem Trockenberg berichten. Es wird das erste von fünf geplanten Schlossgesprächen sein, die in diesem Jahr stattfinden sollen. „Die Veranstaltungen werden wir auch nutzen, um auf das Thema aufmerksam zu machen“, sagt Irena Berjas.

Wer die archäologischen Orte in der Prignitz auf eigene Faust erkunden will, findet Informationen zu allen Sehenswürdigkeiten in der Gesamtbroschüre sowie in den Flyern für jeden einzelnen Standort, die in den Tourist-Informationen erhältlich sind. Schritt für Schritt werden die Publikationen auch um englischsprachige Ausgaben erweitert. Fast abgeschlossen sind die Arbeiten an der Broschüre für den ehemaligen Adelssitz Meyenburg, die zeitnah gedruckt werden soll.

Für Schloss Meyenburg ist ein englischsprachiger Flyer in Arbeit

Weitere sollen folgen, bis alle Flyer auf Englisch erhältlich sind. „Damit können wir auch ein internationales Publikum erreichen“, sagt Gordon Thalmann von der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Prignitz, der um die Bedeutung solcher Orte wie das Königsgrab von Seddin weiß. Die bronzezeitliche Siedlung muss sich im europaweiten Vergleich nicht verstecken.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um Urlaubern und Einheimischen gleichermaßen die Geschichte näher zu bringen, ist am 10. September wieder eine „König Hinz Performance“ geplant. Sollten parallel zur Veranstaltung weitere Grabungen von Immo Heske und seinem Team stattfinden, dann können die neuesten Erkenntnisse auch wieder an einem „Tag der offenen Grabung“ vorgestellt werden.

Virtuelle Rundgänge machen Freyenstein und Wolfshagen sichtbar

Weitere Aktivitäten sind in diesem Jahr beispielsweise auf der Burg Lenzen angedacht, wo ein Audioguide für einen Rundgang durch die Ausstellung auf den Spuren der slawischen Siedler erstellt wird. Virtuelle Rundgänge sollen auch im Archäologischen Park in Freyenstein, im Schloss Wolfshagen und im Wegemuseum in Wusterhausen angeboten werden.

Im Schloss Wolfshagen soll am 3. Juni eine große Ausstellung eröffnet werden. Quelle: Stephanie Fedders

Die Partner der Prignitzer Zeitschätze planen zudem im Laufe des Jahres weitere Veranstaltungen. Schon terminiert sind eine Ausstellungseröffnung im Schloss Wolfshagen zur Lebensart auf dem Gut mit dem Themenschwerpunkt Jagd am 3. Juni, der Tag der europäischen Archäologie im Wegemuseum Wusterhausen am 17. Juni sowie der Regionalmarkt auf Burg Lenzen am 11. September.

Informationen: www.zeitschätzeprignitz.de

Von Stephanie Fedders