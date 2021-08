Ausstellung in Wittenberge: Das Kriegsende in der Prignitz

Wittenberge

Noch sind die Wände weiß. Die Tische leer und die mobilen Trennwände füllen den Raum. Das wird sich in den nächsten Tagen ändern, dann zieht eine neue Ausstellung ein ins Erdgeschoss des Wittenberger Stadtmuseums „Alte Burg“. Das Thema: Kriegsende in der Prignitz.

Es wird der Abschluss eines Projektes sein aber vielleicht auch der Anfang für eine neue Auseinandersetzung mit der Geschichte. Was Lennart Gütschow in den vergangenen eineinhalb Jahren im Rahmen einer Kooperation der Städte Perleberg und Wittenberge recherchiert hat, ist viel mehr als das, was auf den Tafeln gezeigt werden kann.

Obwohl Gütschows Arbeit und somit das Projekt erst im Frühjahr 2022 offiziell beendet sein wird, steht der Einfluss von Corona schon jetzt außer Frage. Das weiß auch Frank Riedel: „Die Pandemie war eine besondere Herausforderung. Der Zugang zu Forschungen war begrenzt und die wenigen Zeitzeugen gehörten zu den Hauptrisikogruppen“, sagt der Kulturamtsleiter der Stadt Perleberg.

Dennoch ist es dem Historiker gelungen, mit 15 Männern und Frauen in der Prignitz zu sprechen und ihre Erinnerungen an die Ereignisse des Jahres 1945 festzuhalten. Ihre Eindrücke, Tagebuchaufzeichnungen und Fotos werden die Informationen ergänzen, die Gütschow aus verschiedenen Archiven zusammengetragen hat.

Die Ausstellung zum Kriegsende in der Prignitz zeigt auch einen besonderen Zufallsfund

Und dann sind da auch noch die wenigen, aber authentischen Objekte, die zu sehen sein werden. Wie der Zufallsfund, den Lennart Gütschow hervorholt und stolz zeigt: Ein angerosteter Wehrmachtshelm, der noch bis vor kurzem im märkischen Sand lag und zunächst für einen großen Stein gehalten wurde.

Die Bombenabwürfe auf Wittenberge sind hier sichtbar: Das Haus links in der Quitzowstraße wurde getroffen, daher fehlt die rechte Seite und gibt den Blick auf die Wohnungen dahinter frei.

„Gefunden hat ihn eine Kita-Gruppe bei einem Ausflug in den Wald“, erzählt Lennart Gütschow und interpretiert den Fund als den Versuch eines Soldaten, sich seiner Uniform zu entledigen. Das würde wohl passen zu den Auflösungserscheinungen des Dritten Reiches und dem militärischen Zusammenbruch, der viele Menschen in der Prignitz stranden ließ.

Obwohl Lennart Gütschow für die Ausstellung das gesamte Jahr 1945 betrachtet, verdichten sich die Ereignisse, je näher das Kriegsende und die Kapitulation rücken. Das war auch in Wittenberge zu erleben, wo die Lage am Fluss eine besondere Rolle spielte.

Kriegsende 1945: An der Elbe in Wittenberge waren viele Flüchtlinge gestrandet

Auf der einen Seite die Flüchtlinge aus dem Osten, die hier strandeten. „Sie sind hier hängen geblieben, weil sie nicht mehr über die Elbe kamen“, berichtet Lennart Gütschow. Auf der anderen Seite die amerikanischen Truppen, die wenige Stunden vor der Sprengung der Elbbrücke am 12. April 1945 das westliche Ufer erreichten.

Erinnerungsort an das Jahr 1945 in Wittenberge: Die Gedenktafel für Albert Steinert und weitere ermordete Personen auf dem Veritas-Gelände.

Und mittendrin die vergeblichen Bemühungen des Seehauseners Albert Steinert, der zwischen Amerikanern und Deutschen vermitteln wollte, gemeinsam mit weiteren Personen aber wegen Landesverrates auf dem Gelände des Singer-Nähmaschinenwerkes erschossen wurde.

Dort erinnert bis heute eine Gedenkstätte an die Tat vom 14. April 1945. Dieser Ort ist einer von vielen Anlaufpunkten in Wittenberge, die das Thema Kriegsende losgelöst von der Endlichkeit der Ausstellung erlebbar machen sollen.

Kriegsende 1945: Die Ausstellung wird erst in Wittenberge und dann in Perleberg zu sehen sein

Rundgänge durch die Städte gehören ebenso zum Begleitprogramm wie Zeitzeugengespräche, Fachvorträge oder museumspädagogische Angebote, das derzeit vorbereitet wird. Darüber hinaus plant Lennart Gütschow als Kurator der Ausstellung auch Führungen.

Zu sehen ist die Ausstellung „Kriegsende in der Prignitz – das Jahr 1945 in Perleberg und Wittenberge“ zunächst vom 5. September bis zum 29. Oktober im Stadtmuseum „Alte Burg“ in Wittenberge.

Vom 14. November bis zum 16. Januar stehen die mobilen Tafeln dann im Stadt- und Regionalmuseum in Perleberg. Danach sollen auch andere Städte und Museen diesseits und jenseits der Elbe Gelegenheit bekommen, sich die Ausstellung auszuleihen.

Wer an der Eröffnung am 5. September um 16 Uhr im Stadtmuseum „Alte Burg“ in Wittenberge teilnehmen möchte, wird um Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 03877/40 52 66 oder per Mail an stadtmuseum@kfh-wbge.de

