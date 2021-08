Bad Wilsnack: Vier Stolpersteine verlegt

Bad Wilsnack

Mit all dem hatten Peter und Dorit Nelke nicht gerechnet: Als Nachfahren der Bad Wilsnacker Familie Saenger – Peter ist ein Enkel – wollten sie dabei sein, wie vor dem Haus Große Straße 10 in Bad Wilsnack, in dem die Familie Saenger dereinst gelebt hat, vier Stolpersteine verlegt wurden. Am Montag war es nach monatelangen Vorbereitungen endlich soweit, und im Beisein vieler Menschen setzte der Zimmermann die Steine in das Bordsteinpflaster vor dem Hauseingang.

Familienzusammenführung in Meyenburg

Doch schon am Abend zuvor erlebte das Ehepaar, das aus Ra’ananna bei Tel Aviv in Israel angereist war, in Meyenburg eine freudige Überraschung. Denn dort leben noch Verwandte aus der Familie Nelke, und so kam es zu einer Familienzusammenführung. Die Meyenburgerin Angela Pingel wusste zwar, dass ihre Verwandten aus Israel kommen, aber diese waren vorher völlig ahnungslos und daher umso berührter. „Meine Schwiegermutter ist die Großcousine“, erklärte sie.

Das war eine Überraschung: Dorit und Peter Nelke lernten in Meyenburg Verwandte kennen die noch in der Prignitz leben, wie Angela Pingel (r.). Quelle: Bernd Atzenroth

Damit nicht genug: „Hier gibt es noch weitere Verwandte“, berichtete Angela Pingel. Weitere Großcousins und Großcousinen leben also noch in der Prignitz.

Dabei hätte allein die wunderschöne Zeremonie zur Verlegung der Stolpersteine am Montagvormittag ausgereicht, um die Nelkes emotional tief zu berühren. „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagte Peter Nelke denn auch im Anschluss, „dass das so gut organisiert ist.“

Dank an Anke Sengespeck und Ulla Seeger

Dass dem so war, hat auch mit handelnden Personen zu tun: Der Dank für die historische Aufarbeitung galt Anke Sengespeck und Ulla Seeger, was Bürgermeister Hans-Dieter Spielmann auch ganz explizit herausstellte. Die beiden erforschen seit Jahren die jüdische Geschichte von Bad Wilsnack und haben darüber auch ein Buch geschrieben. Einen wichtigen Anstoß dazu bekamen sie aber auch von dem Hamburger Michael Ohrts, der schon seit 30 Jahren in seiner Freizeit historisch recherchiert und in Bad Wilsnack ebenfalls dabei war.

Dass er sich mit Max Saenger beschäftigt hatte, hatte einen guten Grund: „Ich habe das gemacht für eine Nachbarin – die Tochter von Max Saenger.“ Über die umfangreiche Recherche lernte er auch Anke Sengespeck und Ulla Seeger kennen. Und ihre Recherchen ergänzten sich.

Anke Sengespeck (l.) sang ein jüdisches Lied, begleitet von Christian Reishaus am Keyboard. Daneben stehen die Schülerinnen Lena Richter und Klara Schmidt, die vom Schicksal der vier Menschen berichteten, an die jetzt die Stolpersteine erinnern. Quelle: Bernd Atzenroth

Stolpersteine sollen die Erinnerung wachhalten

„Die Stolpersteine sollen immer wieder an das erinnern, was einmal geschehen ist, damit sich so etwas nicht wiederholen kann“, erklärte Bürgermeister Hans-Dieter Spielmann. Das Setzen der Steine ist ein weiterer Aspekt der Auseinandersetzung Bad Wilsnacks mit seiner jüdischen Geschichte. Vor knapp einem Jahr war auf dem Friedhof der jüdischen Gemeinde Bad Wilsnack bereits eine Informationstafel enthüllt worden.

Die Schülerinnen Lena Richter und Klara Schmidt berichteten nach den Recherchen von Sengespeck, Seeger und Ohrts aus dem Leben der vier Menschen, die dereinst hier einmal gelebt haben und schließlich Opfer der Nazis geworden sind.

Wilsnacker Gedenken an die Familien Saenger und Nelke

Zwar waren sie zum Zeitpunkt ihres Todes allesamt keine Wilsnacker mehr, doch macht es Sinn, die Erinnerung an sie gerade hier wachzuhalten. Ein halbes Jahrhundert lang lebte die Familie Saenger in Bad Wilsnack – spätestens ab 1858, als Moses Saenger wahrscheinlich sogar das Geschäftshaus Große Straße 10 gebaut hatte, in dem sich heute eine Apotheke befindet.

Die vielen Besucher waren dabei, wie die vier Stolpersteine verlegt wurden. Quelle: Bernd Atzenroth

Seinen Nachfahren war das schreckliche Schicksal beschieden, an das mit dem Setzen der Stolpersteine nun erinnert wird. Drei der vier sind in Bad Wilsnack geboren.

Ermordet in den KZs Theresienstadt und Neusustrum

Da wäre zum einen Sally Saenger, Sohn von Moses Saenger und Vater von Max Saenger. Bis 1909 führte er in Bad Wilsnack das Konfektionsgeschäft seines Vaters weiter, bevor er nach Berlin ging. Mit der Machtergreifung der Nazis erlebte er sofort deren Judenhass am eigenen Leib. Für ihn bedeutete das einen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Abstieg. Er durfte sein Gewerbe nicht mehr ausführen, wurde mehrmals zu Wohnungswechseln gezwungen und schließlich nach Theresienstadt ins KZ gebracht, wo er am 11. November 1942 ums Leben kam.

Max Saenger, sein Sohn, war 1897 im Haus Große Straße 10 in Bad Wilsnack geboren worden und 1909 mit seinen Eltern nach Berlin gezogen. Er kämpft im Ersten Weltkrieg und konvertierte später zum Christentum. Im November 1940 schließlich wurde er verhaftet und zu zehn Jahren Haft wegen Rassenschande verurteilt. Er musste Zwangsarbeit leisten und starb am 19. Oktober 1942 im KZ Neusustrum im Emsland.

Anke Sengespeck und Ulla Seeger haben sich mit der jüdischen Geschichte von Bad Wilsnack beschäftigt. Geholfen haben ihnen dabei auch Recherchen von Michael Ohrts (l.). Quelle: Bernd Atzenroth

Tod im Ghetto von Piaski

Die beiden weiteren Stolpersteine sind für Rosa und Max Nelke gesetzt worden. Rosa war die Schwester von Sally Saenger und die Großmutter von Peter Nelke. Sie heiratete den in Meyenburg geborenen Textilkaufmann Max Nelke. Nach der Heirat gingen sie nach Stettin, um dort ein Modegeschäft zu führen. Doch nach dem Pogrom 1938 wurden sie entschädigungslos enteignet. 1940 wurden die beiden dann gezwungen, innerhalb von sieben Stunden ihre Wohnung zu verlassen, was sie am 13. Februar taten. Damals waren sie 70 und 62 Jahre alt. Nach viertägiger Fahrt kamen die beiden ins Ghetto Piaski, wo sie am 30. April 1942 starben. Es gibt keine Hinweise darauf, wie genau sie umgekommen sind.

Begleitet von Christian Reishaus am Keyboard beeindruckte Anke Sengespeck schließlich mit einer Gesangseinlage: Sie sang „Yerushalayim“.

Von Bernd Atzenroth