Perleberg

Fährt er oder fährt er nicht? Der Start in die Urlaubssaison ist nicht mehr weit hin. Ob es aber auch in diesem Jahr eine Bahnanbindung über Meyenburg hinaus bis nach Plau am See geben wird, ist noch nicht entschieden. Sehr zum Ärger der Touristiker, die jetzt die Politik um Unterstützung bitten.

Bahnverbindung Meyenburg bis Plau am See: Hilferuf an die Politik in der Prignitz und Ludwigslust-Parchim

Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz, Michael Wufka, Geschäftsführer der Tourist Info Plau am See und Itta Olaj, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland, reagieren damit auf das gemeinsame Schreiben der Landräte von Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). In dem Brief vom 15. Dezember 2021 werben Ralf Reinhardt und Torsten Uhe für die Wiederaufnahme des Schienenverkehrs auf der Strecke zwischen Neustadt/Dosse und Güstrow (die MAZ berichtete).

Die Hanseatische Eisenbahn (Hans) ist auf der Strecke bis nach Plau am See zuletzt im Sommer 2021 unterwegs gewesen. Für dieses Jahr ist die Bestellung von Meyenburg gen Norden noch offen. Quelle: Stephanie Fedders

Da es bislang noch keine Reaktion aus der Schweriner Staatskanzlei gegeben habe und offenbar noch keine Entscheidung über die Vergabe des Streckenabschnitts von Meyenburg bis Plau erfolgt ist, haben sich die Tourismusvertreter jetzt an die Landtagsabgeordneten der Region gewandt.

Eine Antwort kam umgehend aus der CDU-Fraktion des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Wolfgang Waldmüller, Landtagsabgeordneter aus Parchim und tourismuspolitischer Sprecher der Fraktion, signalisierte im Gespräch mit der MAZ Unterstützung. Für die nächste Sitzung des Kreistags Ludwiglust-Parchim, die coronabedingt vom 24. Februar auf den 29. März verlegt worden ist, liegt bereits ein entsprechender Antrag vor.

Bahnverkehr zwischen Meyenburg und Plau: Der Kreistag von Ludwigslust-Parchim soll Farbe bekennen

Darin ist von der „Gestaltung eines länderübergreifenden Schienenverkehrs“ die Rede. In dem Beschlussvorschlag heißt es unter anderem, dass sich Landrat Stephan Sternberg (SPD) der Forderung von Ralf Reinhardt und Torsten Uhe anschließen möge und einen gemeinsamen Dialog herbeiführen soll. Das Schreiben aus Brandenburg gehört als Anlage zum Antrag.

Mike Laskewitz freut sich über diese Reaktion von den Nachbarn aus dem Norden. Mit Stand von Montag ließ Unterstützung von den politischen Vertretern diesseits der Landesgrenze noch auf sich warten. Dabei sind auch die hiesigen Landtagsabgeordneten informiert. „Es wäre schön, wenn es solche Signale auch aus Brandenburg und der Prignitz gäbe“, sagt Laskewitz.

Von Meyenburg nach Plau am See: Der Tourismus fordert Unterstützung aus der Politik

Dabei drängt mit Blick auf das für die Gastgeber so wichtige Osterwochenende die Zeit. Vor allem für die Bewerbung des Angebotes, insbesondere auf dem wichtigen Berliner Markt, brauche es entsprechend Vorlauf. „Eigentlich hätten wir schon längst wissen müssen, wie es weiter geht“, kritisiert Laskewitz.

Und dabei gehe es nicht nur um diese Saison, sondern auch um die kommenden Jahre. „Für eine touristische Vermarktung und Auslastung bedarf es Kontinuität und Zuverlässigkeit“, heißt es in dem Schreiben der Verbände.

Im vergangenen Jahr hatte die Hanseatische Eisenbahn (Hans) die Strecke von Neustadt/Dosse über Pritzwalk und Meyenburg bis Plau am See während der Sommermonate bedient. Die Zusage galt jedoch nur für das Jahr 2021. Für die erneute Vergabe des mecklenburgischen Abschnittes ist die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern zuständig.

Von Stephanie Fedders