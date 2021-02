Meyenburg

Ein Mercedes-Kleintransporter ist bei Bauarbeiten in Meyenburg ausgebrannt. Ein Arbeiter parkte den Wagen am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Straße Bergsoll und benutzte dann einen Stromgenerator.

Generator ging in Flammen auf

Dieser geriet in Brand. Das Feuer griff dann auf den Mercedes über. Die freiwillige Feuerwehr löschte, konnte den Kleintransporter aber nicht mehr retten. Der Schaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.

Von MAZ-onjline