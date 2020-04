Bauprojekte bringen Farbe nach Meyenburg

Pritzwalk

Neue Fahrbahn, neue Fassade, neue Spielgeräte – die Meyenburger Amtsverwaltung ist in der Realisierung einiger Bauprojekte ein gutes Stück vorangekommen und hat die teils langen Wartezeiten für die Fördermittelbescheide hinter sich gelassen.

Fördermittelbescheid für den Spielplatz ist da

Endlich könnte man sagen, denn es ist schon einige Jahre her, dass erste Vorstellungen in den Ausschüssen und Gemeindevertretungen vorgestellt wurden. Doch erst mit der verbindlichen Zusage der finanziellen Unterstützung können die Leistungen ausgeschrieben werden.

Das ist vor wenigen Wochen für die neue Gestaltung des Spielbereiches am Meyenburger Kirchplatz geschehen. Am 23. Dezember ging der Fördermittelbescheid für EU-Mittel aus dem Leader-Topf im Amt ein. Gesucht und gefunden wurde daraufhin eine Firma, die den Umbau des Spielplatzes und den Aufbau neuer Geräte übernimmt.

„Der Auftrag ist jetzt erteilt worden“, sagt Bauamtsleiterin Uta Nebert. Wann es losgehen wird auf der Fläche, die zwischen Kirche und Kita liegt, ist allerdings noch offen. Es kann sich noch einige Wochen hinziehen, vermutet Nebert und verweist auf die Lieferzeiten für die neuen Spielgeräte, die berücksichtigt werden muss.

Betonplatten zwischen Schmolde und Warnsdorf haben ausgedient

Das Areal ist bereits für die anstehenden Arbeiten vorbereitet, die alten Geräte wurden schon abgebaut. Was jetzt noch steht, wird weiterhin genutzt werden können. Dazu zählen die Seilbahn, das Karussell und die Wasserpumpe. Ergänzt wird das Ensemble mit einer Nestschaukel, einem Flugzeug-Spielgerät sowie einem Spielturm mit Rutsche.

Noch markiert der unterschiedliche Belag die Grenze zwischen Schmolde und Warnsdorf. Die Betonplatten werden jetzt aber durch Asphalt ersetzt. Quelle: Stephanie Fedders

Während sich die Kinder auf neue Möglichkeiten zum Toben freuen können, werden Autofahrer zwischen Schmolde und Warnsdorf in naher Zukunft sozusagen aus einem Guss über die Fahrbahn rollen. Auf dem Gebiet der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf haben die alten Betonplatten ausgedient und sollen durch eine Asphalttragschicht ersetzt werden.

Noch markiert die unterschiedliche Fahrbahn die Gemarkungsgrenze, denn bislang wurde nur im Bereich der Stadt Meyenburg eine Schwarzdecke verlegt. Seit Juli 2019 liegt nun der Zuwendungsbescheid für Bund-Länder-Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Förderung der Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) vor und die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf hat mit der Verabschiedung des Haushaltes Ende März die Eigenmittel eingeplant.

Straßenschäden in Giesenshagen werden repariert

Noch im Mai sollen die Arbeiten beginnen, die bis spätestens Jahresende abgeschlossen sein müssen. Auf der To-do-Liste des Bauamtes steht auch die Sanierung eines Straßenabschnittes in Giesenhagen. Hier hat sich ein Teil der Fahrbahn abgesenkt. Für die Reparatur hat die Gemeinde Gerdshagen eine entsprechende Summe in den Haushalt eingestellt.

Abgesackt: Die Straße in Giesenhagen wird repariert. Quelle: Stephanie Fedders

Um die Ausschreibung von Planungsleistungen geht es bei der Hüllensanierung eines weiteren Wohnhauses in der Meyenburger Innenstadt. Nachdem im vergangenen Jahr die umfangreichen Arbeiten am Haus Marktstraße 49 abgeschlossen und die neuen, seniorengerecht gestalteten Wohnungen vermietet wurden, liegt das Augenmerk jetzt auf dem Gebäude Marktstraße 60, Ecke Wallstraße.

Bereits im Jahr 2018 wurden erste Ideen im Ausschuss der Stadt vorgestellt, jetzt sollen mit Hilfe von Städtebaufördermitteln Fakten geschaffen werden. Vorgesehen ist die Modernisierung des Daches, der Fassade und des Eingangsbereiches – alles unter dem Aspekt einer besseren Wärmedämmung und damit der Energieeinsparung.

Markstraße 60a wird abgerissen

Zurückgebaut werden die bereits leer stehende Dachgeschosswohnung und der ebenfalls nicht mehr bewohnte rückwärtige Anbau mit der Hausnummer 60a. Anstelle des Quergebäudes soll die Fläche nach dem Abriss neu gestaltet werden.

Frische Farbe und eine moderne Wärmedämmung sollen das Haus in der Meyenburger Marktstraße 60 aufwerten. Der rückwärtige Teil wird abgerissen. Quelle: Stephanie Fedders

Eine Sanierung der vier Wohnungen ist hier nicht vorgesehen. Das hat finanzielle Gründe. „Die Investition wäre über die ortsübliche Miete nicht refinanzierbar“, erklärt Uta Nebert.

Weiter gehen soll es in den nächsten Monaten auch noch an der Grundschule in Meyenburg. Nachdem im vergangenen Jahr der neue Anbau für den Unterricht im Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik seiner Bestimmung übergeben wurde, will die Verwaltung jetzt die Umgestaltung des Schulhofes in Angriff nehmen.

Die Mittel aus dem Bund-Länder-Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ (KLS) sollen nicht nur für eine Attraktivitätssteigerung der Fläche eingesetzt werden, sondern auch für die Modernisierung der Regenentwässerung und Beleuchtung.

