Marienfließ

Nach dem Hinweis eines Kraftfahrers zogen Polizisten am späten Samstagabend auf der L13 in Marienfließ auf einen in Schlangenlinien herumirrenden Lkw-Fahrer aus dem Verkehr.

Fahrer mit 1,9 Promille

Der 48-jährige weißrussische Fahrer des polnischen Lastzuges mit niederländischem Anhänger pustete 1,9 Promille. Nach der Blutprobe gab er seine Fahrerlaubnis bis zur richterlichen Entscheidung über ein Fahrverbot für Deutschland ab.

Von MAZ-online