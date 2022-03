Blumenladen in Meyenburg eröffnet mit neuen Betreibern

Meyenburg

Matthias Olinski und Florain Ragge führen den Blumenladen in der Plauer Straße in Meyenburg fort – mit eigenen Ideen und neuem Konzept. Sie werden am Dienstag, 1. März, um 18 Uhr das Ladengeschäft „Blatt und Blüte“ mit einem kleinen Imbiss am Traditionsstandort eröffnen.

„Neben dem Verkauf von Schnittblumen, Sträußen, Pflanzen für den Innen- und Außenbereich und Dekorationen bieten wir individuelle Floristik für jeden Anlass an“, berichten die neuen Inhaber. Darüber hinaus wollen sie ihre Kunden rund um den Garten beraten, einschließlich der Garten- und Pflanzplanung sowie Grabbepflanzung- und -pflege.

Matthias Olinski und Florain Ragge sind zudem die neuen Betreiber des Bahnhofsgebäudes in Meyenburg.

Von MAZonline