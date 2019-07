Meyenburg

Die Uniform hat ausgedient, dafür trägt Jürgen Kelm jetzt Blaumann. Und statt Streifenwagen ist Meyenburgs ehemaliger Revierpolizist mit dem Fahrrad unterwegs. Geblieben ist aber das Gespür, wenn Gefahr in Verzug ist.

Für Jürgen Kelm ist die Mauer löchrig wie ein Schweizer Käse

Genau das könnte sich in der Meyenburger Hagenstraße an der Ecke zur Baustraße anbahnen. Bei Kelms um die Ecke steht eine Mauer, die dem 62-Jährigen Sorgen bereitet. Das Beispiel mit dem Schweizer Käse fällt Kelm ein, wenn er den Zustand beschreiben soll. Genauso löchrig sei eben diese Wand, die nur gut einen Meter vom Bürgersteig entfernt steht.

Die großen Steine, die aus der Mauer herausgefallen sind, liegen immer noch auf der Grünfläche. Quelle: Stephanie Fedders

Sie gehört zur Einfassung eines Grundstückes an der Ecke zur Baustraße, das einen ungepflegten Eindruck macht.

Bislang sei noch nichts passiert, obwohl auf der kleinen Grünfläche zwischen Mauer und Bürgersteig einige Gesteinsbrocken liegen, die die Größe von Fußbällen haben. „Sie sind vor 14 Tagen heruntergefallen“, sagt Kelm. Er befürchtet, dass Kinder zu Schaden kommen könnten, die diesen Weg nutzen, um von der Grundschule zum Hort zu gehen.

Bauaufsicht sieht keinen Handlungsbedarf

Meyenburgs stellvertretender Bürgermeister hat daher vor einigen Wochen die Verwaltung um Hilfe gebeten, die sich wiederum an die Bauaufsicht beim Landkreis gewandt und die Situation angezeigt hat. Daraufhin hat sich die Bauaufsicht vor Ort ein Bild gemacht, wie sie in einem Schreiben von Ende März an die Amtsverwaltung mitgeteilt hat.

Die Besichtigung habe ergeben, „dass die Feldsteinwand des Nebengebäudes derzeit optisch standsicher wirkt“. Zudem der Hinweis auf „lose Putzstellen am Wohnhausgiebel“, die „keine Gefahr für die Nutzer des Gehweges darstellen“.

Im letzten Satz teilt der Landkreis mit, „zum jetzigen Zeitpunkt keine ordnungsbehördlichen Maßnahmen“ einzuleiten.

Bereich vor der Mauer provisorisch abgesperrt

Mit dieser Antwort gab sich Jürgen Kelm nicht zufrieden und bat die Bauaufsicht um wiederholte Prüfung.

Erneut folgte ein Schreiben aus Perleberg, allerdings mit dem Hinweis, dass eine Person der Eigentümergemeinschaft informiert und gebeten wurde, die Feldsteinwand zu prüfen und lose Steine zu entfernen.

Das war Ende April. Seitdem sind nur Jürgen Kelm und Jan Waldmann, Leiter des Meyenburger Ordnungsamtes, tätig geworden. „Wir haben die Fläche provisorisch abgesperrt“, sagte Waldmann: „Eine schnelle Lösung ist wohl nicht in Sicht.“

Jürgen Kelm will nicht so schnell locker lassen. Sich um die Belange der Meyenburger zu kümmern, habe er sich schließlich als Stadtverordneter auf die Fahnen geschrieben.

Von Stephanie Fedders