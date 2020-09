Brügge: Kirchenorgel wird eingeweiht – Bischof kommt

Brügge

Die Orgel in der Kirche von Brügge (Amt Meyenburg) wird am Sonntag, 13. September, wieder feierlich in Betrieb genommen werden. Und das im großen Rahmen am Tag des offenen Denkmals: Denn Bischof Christian Stäblein wird zum Fest nach Brügge kommen.

Herbert Brügge gestaltet das erste Konzert

Gleichzeitig feiert man den 150. Geburtstag des Instruments, eine Heerwagen-Orgel, die eigentliche keine Konzertorgel, sondern eine klassische Orgel zur Begleitung der Liturgie ist. Von der guten Akustik schwärmen viele.

Anzeige

Brügges Kirchenorgel hat wieder ein funktionierendes Innenleben, worüber sich Pfarrer Johannes Kölbel (l.) und Georg Zander vom Gemeindekirchenrat sehr freuen. Jetzt fehlt nur noch eine neue malerische Gestaltung. Quelle: Bernd Atzenroth

Weitere MAZ+ Artikel

Das erste Konzert auf der Orgel gibt an jenem Tag um 14 Uhr Herbert Brügge aus Mettingen. Der Hobby-Organist gab vor vielen Jahren einen der ersten Anstöße zur Restaurierung der Brügger Kirche und auch zur Wiederherstellung der Orgel.

Offenes Gespräch mit dem Bischof gewünscht

Vor der Kirche ein Zelt aufgebaut, und man wird draußen auch die Orgelmusik hören können – alles, um die Corona-Beschränkungen zu beachten. Die Mitstreiter im Förderverein für Persiuskirche sorgen an diesem Nachmittag für die Beköstigung.

Um 16 Uhr folgt eine offene Andacht mit dem Bischof. Pfarrer Johannes Kölbel wünscht sich ein Gespräch mit ihm, „ein ganz offenes Gespräch über die Gemeinde und die Zukunft.“

Von Bernd Atzenroth